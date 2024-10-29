義大利法院下令取消播犯罪劇 Disney+改劇名30日上映

義大利法院命令迪士尼把犯罪影劇《阿韋特拉納-這不是好萊塢》（Avetrana:This Is Not Hollywood）改名；示意圖。（美聯社）

2024/10/29 23:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利阿韋特拉納（Avetrana）市長向法院控告，迪士尼製作犯罪影劇會給他的城鎮帶來壞名聲後，該劇被迫取消播映，為了克服司法障礙，這部犯罪題材電視劇將改名，並於10月30日在義大利Disney+播映。

據《路透》報導，《阿韋特拉納-這不是好萊塢》（Avetrana:This Is Not Hollywood）是一部虛構故事，內容講述2010年一名15歲女孩被家人謀殺的事件，以及圍繞此事件延伸的媒體狂熱，原定於10月25日在Disney+上播出。

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義大利法院接受了阿韋特拉納市長的申訴，指這部電視劇的名字給該市帶來了壞名聲。法院接受了市長的說法，目前暫停該劇播映，並將於11月5日舉行聽證會，對此事進行更全面的裁決。

阿韋特拉納是義大利南部地區居民不到7000人的小鎮。當地市長表示，他採取了法律行動，是為了不要把這起可怕的謀殺案和城鎮聯想在一起，以避免給人留下阿韋特拉納是一個以黑手黨和犯罪的負面印象。

義大利製片協會（APA）主席基亞拉·斯巴里賈（Chiara Sbarigia）則表示，對尚未發布的影劇進行預防性下架，似乎嚴重違反了憲法層面保護言論自由的原則。

製作該迷你劇的格陵蘭島和迪士尼發布了一份官方聲明。指根據塔蘭託法院發布的規定，在11 月 5 日舉行的聽證會之前，該系列劇的標題將會是《QuiènonHollywood》，拿掉地名，並將於 10 月 30 日在義大利通過Disney+上映。

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