美國總統大選倒數！郵遞投票箱遭縱火 數百選票付之一炬

華盛頓州溫哥華市郵遞投票箱遭縱火，數百張選票被燒毀。（路透）

2024/10/29 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選投票日將在11月5日登場，不過目前有多州已提前投票或是郵遞選票，奧勒岡州、華盛頓州28日上午卻接連發生3起郵遞投票箱遭縱火案，華盛頓州有數百張選票燒毀，警方正在調查起因，初判可能互有關聯。

綜合外媒報導，奧勒岡州波特蘭（Portland）與華盛頓州第四大城溫哥華市（Vancouver）28日接連出現郵遞投票箱被縱火事件。當地官員指出，波特蘭發生2起縱火案，不幸中的大幸是，由於迅速應對加上投票箱內設有滅火裝置，火勢很快就被撲滅，只有3張選票被燒毀。摩特諾瑪郡（Multnomah County）選務主任表示，將會聯繫選票被燒毀的選民重新投票。

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溫哥華市的投票箱縱火事件則是嚴重影響選務，有多達數百張票被燒毀。華盛頓州克拉克郡選務人員金西（Greg Kimsey）表示，溫哥華市的投票箱內雖然也有滅火系統，但未能阻止數百張選票被燒毀，他呼籲在上週六11點之後在該投票箱投下選票的選民，應聯繫選務辦公室，以換取新的選票。

華盛頓州務卿霍布斯（Steve Hobbs）強烈譴責任何意圖破壞華盛頓州合法、公平選舉的行為，儘管發生此事件，他仍完全相信選務人員有能力確保華盛頓州選舉對所有選民來有所保障。

波特蘭警方指出，目前還不清楚嫌犯犯案動機為何，但可以確定的是縱火案有其針對性及故意性。由於波特蘭與溫哥華市僅一河之隔，警方懷疑縱火案可能互有關聯，目前已鎖定一輛掛有奧勒岡州車牌的可疑車輛。

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