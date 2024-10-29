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大選失利內外壓力驟升 矢板明夫：石破茂恐成任期最短日本首相

日本眾議院大選27日舉行投開票，執政黨自民黨和公明黨未達過半優勢，矢板明夫指出，外界認為石破茂內閣將面臨總辭職的局面，預估石破茂將成為日本歷史上任期最短的首相。（資料照，路透）

日本眾議院大選27日舉行投開票，執政黨自民黨和公明黨未達過半優勢，矢板明夫指出，外界認為石破茂內閣將面臨總辭職的局面，預估石破茂將成為日本歷史上任期最短的首相。（資料照，路透）

2024/10/29 08:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院大選27日舉行投開票，執政黨自民黨和公明黨未達過半優勢，遭遇歷史性的慘敗，針對日本現任首相、自民黨魁石破茂稱「不考慮與公明黨以外的政黨組成聯合政府」，資深媒體人矢板明夫發文指出，外界認為石破茂內閣將面臨總辭職的局面，也有人認為與石破茂並稱黨內「三巨頭」的高市早苗等人隨時可能發起倒閣行動，預估石破茂將成為日本歷史上任期最短的首相。

矢板明夫在臉書發文指出，自由民主黨和公明黨在眾議院選舉中失去了過半數，作為自民黨魁的石破茂是否應當辭職以承擔敗選的責任，成為了日本社會最關心的話題。石破茂昨在東京的自民黨總部召開記者會，表示昨天的選舉結果是「極為嚴峻的」，是日本國民對這些年自民黨政治下的判決，並強調今後自民黨需要「深刻反省」。同時表示他自己將「履行職責」，表明了留任的意願。

矢板明夫也指出，但針對如何面對聯合政權沒有過半議席的情況，石破茂表示「目前並不考慮與公明黨以外的政黨組成連合政府」。此言一出，引起了一片譁然。矢板明夫說明，眾議院的國會議員一共有465位。過半數是233席，此次當選的自民黨和公明黨國會議員加在一起只有215位。雖然在野黨之間有各種各樣的矛盾、很難聯合在一起推出一位足以與石破抗衡的候選人，但石破若不利用這幾天積極謀求和某些小的在野黨合作的話，就等於把自己的命運交到別人的手上。

矢板明夫表示，有評論家指出，由於眾議院已經出現了朝小野大的局面，和政權保持距離的黨內實力派，包含高市早苗、麻生太郎等人，其實已經間接掌握了石破政權的命運。如果在野黨提出內閣不信任案，即使有一些和石破關係不錯的在野黨議員棄權，只要高市或麻生能夠帶領一小部分自民黨國會議員投下贊成票的話，不信任案就會成立。

矢板明夫分析，如果發生這樣的情況，石破內閣將面臨總辭職或再次解散眾議院的局面。不過因為才剛剛完成國會改選，短期內再次解散的可能性不大。這樣留給石破的選擇，就只剩下辭職一條路了。

矢板明夫也提到，也有評論家認為，高市等人現在隨時可能發起倒閣行動。「11月初召集的臨時國會有可能是一個關鍵的時刻。在野黨提出內閣不信任案的可能性很大。只要高市和麻生支持不信任案、發起倒閣，石破首相立刻就沒有退路可走」。

矢板明夫在文末表示，在此背景下，輸掉選舉、又沒有找到新的合作政黨的石破，他的命運已經決定了。目前日本歷史上任期最短的首相，是二戰之後負責戰後處理的皇室成員東久邇宮稔彥，只在任了54天。有一些人正在期待，石破能夠更新紀錄。

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