拜登「垃圾」言論白宮疲於滅火 賀錦麗選情埋地雷

美國總統拜登「垃圾」說惹議，賀錦麗緊急切割。（路透資料照）

2024/10/31 15:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入最後一週倒數，拜登總統卻在與拉美裔選民視訊會議時，疑將川普支持者稱為「垃圾」，引發軒然大波。這起風波不僅打亂白宮「避免犯錯」的選前策略，也為接替他角逐總統大位的賀錦麗（Kamala Harris）增添選情變數。

據美國政治新聞網站《Politico》報導，這起事件發生在賀錦麗於華府橢圓形廣場發表選戰最後壓軸演說後。當白宮幕僚走出會場、重新連上網路時，發現拜登的爭議言論已在社群媒體上引發討論。這不僅抵銷了賀錦麗演說帶來的正面效應，也令人擔憂拜登溝通不當的老問題，可能在選戰最後關頭為賀錦麗造成傷害。

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「本週我們的目標就是『別出錯』，但這種情況簡直是最糟的夢魘」，一名要求匿名的白宮官員表示。

這起風波是否會影響選情仍有待觀察；儘管川普陣營及其支持媒體立即抓住這點大作文章，但較少收看有線新聞的搖擺選民，可能對此並不在意，甚至完全未聽聞此事。

一名前政府官員指出：「拜登已經不是候選人了，很久以前人們就不在意他說什麼。」然而，隨著川普陣營試圖將此事與希拉蕊．柯林頓2016年「可悲的人」（deplorables）失言事件相提並論，白宮與賀錦麗競選團隊仍積極滅火。

據了解，白宮通訊團隊10月29日晚間接獲通報後即展開應變。拜登隨後在社群平台X發文澄清，表示他指的是在川普造勢大會上，將波多黎各稱為「漂浮垃圾島」的脫口秀演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）。

賀錦麗10月30日在北卡羅萊納州發表評論時，罕見地對拜登提出強烈批評：「我堅決反對任何基於投票傾向而批評他人的言論。」她強調，「無論支持與否，我都將代表所有人民，這是我從政以來一貫的理念。」

川普則趁機在造勢大會上反擊，指這番言論暴露了「拜登和賀錦麗對川普支持者的真實想法」。他說：「對喬和卡瑪拉，我只想說：不愛美國人民，就無法領導美國。」值得注意的是，川普近日也曾揚言要清除「內部敵人」，並稱美國為「垃圾桶」，且未對欣奇克利夫的爭議言論表態。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在10月30日的例行記者會上表示，拜登認同賀錦麗的立場，不應該因投票傾向而抨擊他人。

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