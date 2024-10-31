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    電車色狼竟是「東京UQ」店長 偷拍影片高達44部受害者最小才15歲

    東京豐島區一間UNIQLO爆出偷拍事件，至少9名女性在換衣服時被該店店長偷拍。（路透示意圖）

    東京豐島區一間UNIQLO爆出偷拍事件，至少9名女性在換衣服時被該店店長偷拍。（路透示意圖）

    2024/10/31 15:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕東京一間UNIQLO分店近日爆出更衣室偷拍事件，更誇張的是嫌犯居然是該店店長，他從今年6月就開始拿手機偷拍女客人換衣服，手機內更有超過40部相關影片。

    綜合日媒報導，日本35歲男子高橋昴平是東京豐島區大塚店的店長，他涉嫌在今年6月至8月間在自家店裡的更衣室，偷拍至少9名女性僅穿著內衣或部份身體影片，其中年紀最小的受害者僅是15歲的女國中生，今（31）日終於遭到東京警視廳逮捕。

    警方表示，高橋8月涉嫌在山手線電車上偷拍一名女高中生的裙底風光，扣押其手機後發現44部疑似在更衣室偷拍的影片，才讓整起事件得以曝光。原來高橋是利用試衣間的窗簾縫隙進行偷拍，他坦承自己從6月就開始偷拍，並告訴調查人員「我無法克制自己想看女性內衣的慾望」，目前東京警視廳仍在深入調查當中。

    對此，日本UNIQLO發表聲明致歉，表示他們非常重視顧客應該在店裡安心享受購物，如今出現違反顧客信任的問題，該公司將在確認事實後，將採取嚴厲的行動，同時在各分店加裝監視器並加強員工教育。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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