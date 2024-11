8小時降下整年雨量 西班牙洪災釀95死數十人失蹤

2024/10/31 14:52

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕西班牙近日遭暴雨襲擊,導致東部瓦倫西亞(Valencia)

遭遇近30年來最嚴重洪災,洪水不僅沖毀橋樑、建築與街道上整排汽車,更造成至少95人喪生,還有數十人失蹤。對此,氣候專家分析,災情慘重恐怕與極端氣候有關;西班牙政府則宣布,從10月31日起全國哀悼3日。

綜合外媒報導,當地居民透露,在這場暴雨降下之前,瓦倫西亞部分地區已遭逢連日乾旱,因此在10月29日開始下雨的時候,居民們本來都非常高興,然而當雨下至晚上12點左右,雨勢反而又變成一場災難。氣象學家表示,瓦倫西亞從30日起,8個小時內就降下一整年的雨量,導致農田淹沒、公路出現堆積物。

報導指出,受災最嚴重地區的居民描述,洶湧的褐色水流湧過街道、將樹木連根拔起,甚至建築物的大石磚都被帶走,受困民眾則是爬上車頂避難。另外,根據緊急服務部門從直升機上拍攝的影片顯示,瓦倫西亞市外成為一片水鄉澤國,橋樑坍塌,汽車和卡車堆疊在公路上。

瓦倫西亞地區部分區域,如圖瑞斯(Turis)、契瓦(Chiva)或布尼奧爾(Bunol)等城鎮,降雨量超過400毫米,讓西班牙國家氣象局(AEMET)30日發布紅色警戒,隨著雨勢減弱,今(31)日降至橙色警戒;西班牙其他地區也發生洪災,包括安達魯西亞(Andalusia)南部地區。

氣象預報人員警告,隨著暴風雨往東北方向移動,未來會出現更多惡劣天氣;歐洲最大公用事業公司伊維爾德羅拉(Iberdrola)旗下電力公司i-DE則表示,瓦倫西亞約有15萬用戶停電。報導指出,這是西班牙自從1996年以來最嚴重的洪災,當年庇里牛斯山(Pyrenee)山區附近一個城鎮有87人死於洪患。

