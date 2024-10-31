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8小時降下整年雨量 西班牙洪災釀95死數十人失蹤

西班牙近日遭暴雨襲擊，導致東部瓦倫西亞遭遇近30年來最嚴重洪災，洪水不僅沖毀橋樑、建築與街道上整排汽車，更造成至少95人喪生，還有數十人失蹤。（美聯社）

西班牙近日遭暴雨襲擊，導致東部瓦倫西亞遭遇近30年來最嚴重洪災，洪水不僅沖毀橋樑、建築與街道上整排汽車，更造成至少95人喪生，還有數十人失蹤。（美聯社）

2024/10/31 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙近日遭暴雨襲擊，導致東部瓦倫西亞（Valencia）

遭遇近30年來最嚴重洪災，洪水不僅沖毀橋樑、建築與街道上整排汽車，更造成至少95人喪生，還有數十人失蹤。對此，氣候專家分析，災情慘重恐怕與極端氣候有關；西班牙政府則宣布，從10月31日起全國哀悼3日。

綜合外媒報導，當地居民透露，在這場暴雨降下之前，瓦倫西亞部分地區已遭逢連日乾旱，因此在10月29日開始下雨的時候，居民們本來都非常高興，然而當雨下至晚上12點左右，雨勢反而又變成一場災難。氣象學家表示，瓦倫西亞從30日起，8個小時內就降下一整年的雨量，導致農田淹沒、公路出現堆積物。

報導指出，受災最嚴重地區的居民描述，洶湧的褐色水流湧過街道、將樹木連根拔起，甚至建築物的大石磚都被帶走，受困民眾則是爬上車頂避難。另外，根據緊急服務部門從直升機上拍攝的影片顯示，瓦倫西亞市外成為一片水鄉澤國，橋樑坍塌，汽車和卡車堆疊在公路上。

瓦倫西亞地區部分區域，如圖瑞斯（Turis）、契瓦（Chiva）或布尼奧爾（Bunol）等城鎮，降雨量超過400毫米，讓西班牙國家氣象局（AEMET）30日發布紅色警戒，隨著雨勢減弱，今（31）日降至橙色警戒；西班牙其他地區也發生洪災，包括安達魯西亞（Andalusia）南部地區。

氣象預報人員警告，隨著暴風雨往東北方向移動，未來會出現更多惡劣天氣；歐洲最大公用事業公司伊維爾德羅拉（Iberdrola）旗下電力公司i-DE則表示，瓦倫西亞約有15萬用戶停電。報導指出，這是西班牙自從1996年以來最嚴重的洪災，當年庇里牛斯山（Pyrenee）山區附近一個城鎮有87人死於洪患。

根據緊急服務部門從直升機上拍攝的影片顯示，瓦倫西亞市外成為一片水鄉澤國，橋樑坍塌，汽車和卡車堆疊在公路上。（美聯社）

根據緊急服務部門從直升機上拍攝的影片顯示，瓦倫西亞市外成為一片水鄉澤國，橋樑坍塌，汽車和卡車堆疊在公路上。（美聯社）

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