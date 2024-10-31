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    紐時：無論誰當選 新任美國總統都將對中國持「鷹派」立場

    紐時認為，無論賀錦麗或川普當選，美國新總統都將對中國強硬。（法新社）

    紐時認為，無論賀錦麗或川普當選，美國新總統都將對中國強硬。（法新社）

    2024/10/31 16:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數4天，《紐約時報》31日指出，美國總統不是由全球人民選出，卻會產生全球性的影響。在中國問題方面，紐時駐北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）分析，不論賀錦麗或川普當選，新任美國總統都將保持「鷹派」立場。

    柏凱斯指出，他在北京交談過的人們，對於賀錦麗或川普哪一位當選對中國更有利看法分歧，主要集中在兩大問題：關稅和台灣。

    中國經濟官員非常清楚，川普呼籲對中國出口產品徵收全面關稅，可能對中國經濟構成嚴重威脅。中國非常依賴外國需求，尤其是來自美國的需求，來維持工廠運作和工人就業。製造業創造出大量財富，抵消中國非常嚴重的房地產市場崩潰的影響。

    與此同時，中國外交政策界看到川普贏得大選後帶給中國的優勢。

    中國目前愈來愈感受到美國的圍堵，尤其是拜登政府努力加強與中國許多鄰國的同盟，包括日本、南韓、菲律賓、印度，尤其是台灣。賀錦麗可能會延續拜登政府的努力，反之，川普不太致力於建立和維持國際同盟關係。

    他也認為，川普對於保衛台灣的興趣，也表現得少許多，這在北京很受歡迎。

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