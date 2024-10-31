掩飾派兵援俄爭議？北韓今年首射洲際飛彈 已落日本海

北韓中央通信社31日證實，北韓人民軍當天向日本海發射了1枚洲際彈道飛彈。圖為北韓今年9月射彈畫面。（法新社資料照）

2024/10/31 13:06

首次上稿 08:07

更新時間 13:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）聲稱，31日上午在該國領導人金正恩視察下，朝日本海發射了1枚洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓聯合參謀本部（下稱聯參）也指，北韓當天向日本海發射1枚洲際彈道飛彈。

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據《韓聯社》報導，南韓聯參表示，軍方發現北韓31日上午7時10分（台灣時間上午6點10分）左右，從平壤一帶對日本海發射彈道飛彈，可能是以高仰角發射的遠端彈道飛彈。南韓已提升戒備態勢級別，與美日相關部門密切共用北韓彈道飛彈資訊、維持萬全的警戒態勢。

北韓中央通信社最新證實，31日上午在領導人金正恩視察下，朝東部海域發射1枚洲際彈道飛彈，稱該枚遠程飛彈的飛行時間與高度均創下新紀錄，極可能是新型飛彈，或有能力打擊美國內陸目標。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府相關人員上午8時20分（台灣時間午7點20分）透露，推估北韓這枚彈道飛彈上午約8時36分將落在日本北海道奧尻島西方約300公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。日本海上保安廳上午8時40分（台灣時間午7點40分）公布，根據防衛省資訊，這枚彈道飛彈已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

南韓、美國國防部長當地時間30日才在美國華府舉行安保會議（SCM），以最強烈措辭譴責北韓派兵援俄。北韓隨即發射飛彈，可能有意表達不滿，同時企圖分散國際社會對俄羅斯的關注。

此為北韓今年首度發射洲際彈道飛彈，距離去年12月18日發射「火星-18」型洲際飛彈，已超過10個月；這也是北韓繼上月18日後、時隔43天再次發射彈道飛彈。

北韓9月18日發射了彈頭重量達4.5噸的新型戰術彈道飛彈「火星砲-11丙-4.5」和巡弋飛彈。

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