挑釁？中國火控雷達鎖定日本自衛隊戰機 高市早苗發聲了！

中日關係急遽惡化，中國解放軍昨天（6日）在沖繩本島東南方的公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射，挑釁意味濃厚。對此，日本首相高市早苗今天（7日）做出回應，直言中方此舉「非常危險」。

中國因高市早苗的「台灣有事」言論祭出一系列報復措施，近期還在東亞海域部署數量龐大的海軍艦艇與海警船，高峰期一度超過百艘，遠超國防需求，區域緊張加劇。除此之外，中國殲15戰機昨天下午還在沖繩本島東南方的公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射，有軍事專家分析，這絕非中方的「例行訓練」，而是赤裸裸的敵意展現，意在測試日本的底線。

防衛大臣小泉進次郎今天罕見於凌晨召開記者會證實此事，有前航空自衛隊幹部指出，火控雷達（fire-control radar）專門用於導引飛彈，會長時間、連續照射特定目標，防衛省在如此罕見的時間召開記者會，極有可能代表日方研判中國使用了火控雷達，說明事態嚴重，這相當於把手放在槍枝的扳機上。

而高市早苗今天也出面發聲，表示這起事件雖然沒有造成自衛隊飛機和人員損害，但中國使用火控雷達鎖定的行為，已經明顯超過航空器安全飛行的必要範圍，這是非常危險的舉動，日方對該事件的發生感到非常遺憾，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求中方務必防止此類情事再度發生。日本會持續保持冷靜且堅定的態度來應對，也會密切關注中國軍隊在日本周邊海空域的動態，加強各項警戒與監控，務必做到萬無一失。

