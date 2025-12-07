法國總統馬克宏警告 不排除對中國進口商品加徵關稅

法國總統馬克宏（右）本月稍早訪問中國，與中國國家主席習近平（左）分別在北京和四川舉行會談和非正式會晤。（法新社檔案照）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他在本月稍早對中國進行國是訪問期間，曾以關稅威脅北京，要求其採取行動，縮減中國與歐盟之間不斷擴大的貿易逆差。

馬克宏3日抵達中國訪問，期間與中國國家主席習近平分別在北京和四川舉行會談和非正式會晤，兩國公布多份聯合聲明，涉及農業、俄烏戰爭、全球治理、核能及氣候變遷因應等領域。

請繼續往下閱讀...

馬克宏在7日刊登於「迴聲報」（Les Echos）的訪問中表示，他呼籲中國在「不可持續」的全球貿易失衡、地緣政治及環境等議題上加強合作，「我試圖向中方說明，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們正在弄死自己的客戶，特別是他們已不再從我們這裡進口多少商品。」

馬克宏說：「我告訴他們，如果他們不採取行動，我們歐洲人將被迫在未來數月內採取強力措施，效法美國的作法，例如對中國商品加徵關稅。」

歐盟對中國的貨品貿易逆差自2019年以來已膨脹近60%，而法國與中國的貿易逆差也持續擴大。

馬克宏過去一直試圖展現歐洲在應對中國議題上的堅定姿態，推動歐盟採取保護性反制措施，以減緩大量中國商品湧入、衝擊歐洲產業的情況。

馬克宏告訴迴聲報，歐洲產業正處於艱難境遇，一方面面對美國總統川普的保護主義，另一方面則面對「正打擊歐洲產業與創新模式核心」的中國。「如今我們被夾在兩者之間，對歐洲產業而言，這是生死攸關的問題。」

馬克宏表示，他正提出對中國較為緩和的對策，例如歐洲解除對半導體製造設備出口的限制，中國則放寬稀土出口的限制，並呼籲中國企業前來歐洲投資，為歐洲「創造價值與機會」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法