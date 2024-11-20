美援烏殺傷性地雷 克宮批：拖長烏克蘭戰爭

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）批評美國軍援烏克蘭，只為了延長烏克蘭戰爭。（美聯社資料照）

2024/11/20 20:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員昨日宣布，近期內會提供烏克蘭殺傷性地雷，而克里姆林宮今（20）日批評，美國此舉是在設法延長烏克蘭戰爭。

《法新社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示：「如果你們觀察一下即將卸任的美國政府的動向，他們全心投入在延續烏克蘭的戰爭，也竭盡全力在這樣做。」

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報導指出，華府方面要求烏克蘭只能在自家領土的人口非密集區使用這些地雷，而且這些地雷具有「非持久性」，只要電池電力耗盡，地雷就會產生惰性。

美國候任總統川普（Donald Trump）將在明年1月20日重返白宮執政，他在競選時曾大肆批評拜登政府對烏克蘭的援助，並宣稱他上任後能迅速終結烏俄戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日對美國福斯新聞（Fox News）說，如果不再提供軍援，那烏克蘭就會輸掉這場戰爭。

佩斯科夫也談到了波羅的海2條海底光纖通訊電纜被切斷的事件，有歐洲國家官員透露，他們懷疑這起事件是「蓄意破壞」，且是一種與俄羅斯入侵烏克蘭相關的「混合戰」行為。

佩斯科夫則回應：「在毫無緣由的情況下，一直把一切都怪罪給俄羅斯可說是相當荒謬。而且對烏克蘭於波羅的海的破壞行動缺乏任何回應，這也是相當可笑的。」

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