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    日本馬拉松「賽後見1奇景」 當地人吐心聲：有點矛盾

    日本某處的回收桶，擺放著大量的寶特瓶。（擷取自ENCOUNT）

    日本某處的回收桶，擺放著大量的寶特瓶。（擷取自ENCOUNT）

    2024/11/20 23:39

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本人多年來都以「高紀律」、「有禮貌」等特質，被全世界稱讚。然而，網路上近期流傳著一張照片，是埼玉縣一場馬拉松比賽結束後的環境照，竟引起了大批網友的討論，認為這才是真正日本人的個性。

    日媒《ENCOUNT》報導，埼玉縣的上尾運動公園，日前舉辦了「上尾半程馬拉松」，不過活動結束後的一張照片卻掀起了網友的熱議。

    照片裡有一台自動販賣機，旁邊的垃圾桶不只被塞滿，連周遭都是大量的運動飲料寶特瓶，只是這些喝完的寶特瓶，是被直立排列著。據了解，這些運動飲料，是主辦單位發放給參賽者的。

    日本網友看到之後，都紛紛譴責「有理智的人看到這種情況，應該會帶著空塑膠瓶回家」、「這種排列方式好像有點矛盾」、「自動販賣機旁邊的回收箱，通常會有幾個垃圾袋供下次使用」、「類似的場景我在自己工作的公司也見過好幾次」。

    同時也有人表達不同意見，批評主辦單位「應該考慮設立專門的垃圾桶」，認為「普通垃圾桶的容量是不夠的」、「本次馬拉松賽事並非免費」、「主辦單位要做的就是保持乾淨」等。

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