賀錦麗豬隊友+1？前總統柯林頓：川普經濟表現更好

柯林頓10月30日在密西根州馬斯基根海茨（Muskegon Heights）為賀錦麗助選。（取自X/@BillClinton）

2024/10/31 18:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕離11月5日美國總統大選投票只剩不到7天，民主黨總統候選人賀錦麗10月29日特地選在白宮前發表壓軸演說，卻被豬隊友、現任總統拜登倒打一耙。拜登失言批評共和黨總統候選人川普的支持者是「垃圾」，恐將傷害她的選情。沒想到時隔1天，前總統柯林頓（Bill Clinton ）助選時，竟又脫口而出「川普時期經濟較好」，引發支持者不滿。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，柯林頓10月30日在密西根州馬斯基根海茨（Muskegon Heights）為賀錦麗助選時坦承：「川普任內經濟確實表現較好」，但他同時強調，選民仍應支持賀錦麗。柯林頓的言論引起現場聽眾的低聲抱怨，不少人解讀為偏向川普的意外失言。

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柯林頓說，「不應該因為川普時期經濟較好，就必須支持他」，並重申自身立場，呼籲支持賀錦麗。柯林頓進一步指出，身為前總統，他有資格對誰能夠更好地治理國家發表意見，並自認「過去表現不錯」。

值得注意的是，柯林頓幾週前也曾發表類似的爭議性言論。他曾提到若拜登-賀錦麗政府對一名涉嫌殺害萊肯．萊利（Laken Riley）的非法移民進行適當審查，或許這名奧古斯塔大學（Augusta University）22歲護理系學生的悲劇就不會發生。

柯林頓的發言再次將賀錦麗與拜登政府的邊境政策連結起來。自2021年起，拜登-賀錦麗政府取消或調整了多項川普時期的邊境政策，其中包括上任首日暫停「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策。這些政策的轉變也成為本次競選的爭議焦點之一。

報導指出，柯林頓的發言凸顯了經濟與移民政策在美國政治中的敏感性，使選民對於經濟成長及邊境管理等兩黨立場有了更深入的思考。隨著選戰的激烈化，這番言論可能對賀錦麗的選情產生影響，引發選民對兩黨政策的再度檢視。

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