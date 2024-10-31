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    日本富士山「初冠雪」大遲到 估下週可望報到

    31日在日本靜岡縣御殿場市拍攝的畫面顯示，對比一旁展示的白雪罩頂的富士山海報看板，已打破130年來最晚初冠雪紀錄的富士山，山頂迄今仍無雪。（法新社）

    31日在日本靜岡縣御殿場市拍攝的畫面顯示，對比一旁展示的白雪罩頂的富士山海報看板，已打破130年來最晚初冠雪紀錄的富士山，山頂迄今仍無雪。（法新社）

    2024/10/31 18:15

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本當地天氣預報公司31日指出，已打破130年來最晚「初冠雪」紀錄的日本最高峰富士山，預計下週終於將迎來知名的白雪覆頂美景。

    富士山平均每年10月2日「初冠雪」，此前最早的「初冠雪」紀錄是2008年的8月9日，最晚是1955年與2016年的10月26日；但今年遲至10月底仍不見山頂有雪，締造自可取得比較數據的1894年以來的最晚初冠雪紀錄。

    根據日本氣象協會預報網站tenki.jp，富士山附近在11月6日可能有短暫降雨，屆時冷空氣移入並在富士山頂附近從雨變成雪；之後天氣逐漸放晴，7日早上可能會觀測到富士山初雪。

    另一家天氣預報業者「天氣新聞」30日也做出類似預報，認為富士山可能要到11月才會有初雪。

    在山梨縣河口湖附近欣賞富士山美景的遊客，也對今年的富士山「初冠雪」大遲到嘖嘖稱奇，直呼都10月底了還能穿短袖短褲，富士山頂也沒雪，非常驚人。

    日本氣象廳下轄的甲府地方氣象台的預報員勝田豐日前指出，富士山延後「初冠雪」可能與氣候變遷有關；日本今夏高溫一直持續到9月，阻止冷空氣帶來降雪。

    日本氣象協會31日的天氣預報指出，遲遲未初冠雪的富士山可望在11月7日左右迎來初雪。（圖擷取自tenki.jp網站）

    日本氣象協會31日的天氣預報指出，遲遲未初冠雪的富士山可望在11月7日左右迎來初雪。（圖擷取自tenki.jp網站）

    熱到穿短褲的遊客31日在日本山梨縣富士河口湖附近與迄今仍未「初冠雪」的富士山合影。（法新社）

    熱到穿短褲的遊客31日在日本山梨縣富士河口湖附近與迄今仍未「初冠雪」的富士山合影。（法新社）

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