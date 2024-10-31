為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美主導以黎談判停火60天 黎巴嫩總理：有望近期達成

    黎巴嫩總理米卡提（見圖）透露，黎巴嫩與以色列有望達成停火。（法新社）

    黎巴嫩總理米卡提（見圖）透露，黎巴嫩與以色列有望達成停火。（法新社）

    2024/10/31 18:28

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）今（31）日透露，黎巴嫩有望在近日之內與以色列達成停火協議，具體細節可能會在美國總統大選（11月5日，下週二）前對外宣布。

    以色列公共廣播公司（Kan）指出，根據一份外洩、由華府撰寫的停火協議草案顯示，以色列與黎巴嫩準軍事組織真主黨（Hezbollah）將停火60日，而以色列軍隊會在1週之內撤出黎巴嫩。

    《路透》報導，米卡提說，他原先不認為停火協議能在美國總統大選落幕前簽署完成，但在與美國政府中東特使霍克斯坦（Amos Hochstein）談話過後，他變得較為樂觀。

    他對黎巴嫩媒體新電視台（Al Jadeed）表示：「霍克斯坦跟我通電時，向我建議，我們能在這個月底之前達成一份協議，以及在11月5日之前完成。」

    米卡提補充：「我們正在竭盡所能，我們也該保持樂觀，在接下來的數小時或幾天，我們就會有一份停火協議。」

    真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）昨（30）日表示，倘若以色列有意願停戰，那真主黨也同意在在一定範圍之內停火。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播