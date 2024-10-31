美主導以黎談判停火60天 黎巴嫩總理：有望近期達成

黎巴嫩總理米卡提（見圖）透露，黎巴嫩與以色列有望達成停火。（法新社）

2024/10/31 18:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）今（31）日透露，黎巴嫩有望在近日之內與以色列達成停火協議，具體細節可能會在美國總統大選（11月5日，下週二）前對外宣布。

以色列公共廣播公司（Kan）指出，根據一份外洩、由華府撰寫的停火協議草案顯示，以色列與黎巴嫩準軍事組織真主黨（Hezbollah）將停火60日，而以色列軍隊會在1週之內撤出黎巴嫩。

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《路透》報導，米卡提說，他原先不認為停火協議能在美國總統大選落幕前簽署完成，但在與美國政府中東特使霍克斯坦（Amos Hochstein）談話過後，他變得較為樂觀。

他對黎巴嫩媒體新電視台（Al Jadeed）表示：「霍克斯坦跟我通電時，向我建議，我們能在這個月底之前達成一份協議，以及在11月5日之前完成。」

米卡提補充：「我們正在竭盡所能，我們也該保持樂觀，在接下來的數小時或幾天，我們就會有一份停火協議。」

真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）昨（30）日表示，倘若以色列有意願停戰，那真主黨也同意在在一定範圍之內停火。

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