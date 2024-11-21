中國遍地「獻忠」風聲鶴唳！廣東老人持刀 公安當街開3槍擊斃

廣東廣州西華路19日傳出一名老人持刀遭警方當場擊斃。（擷取自李老師不是你老師X平台）

2024/11/21 06:19

首次上稿 00:26

更新時間 06:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻傳報復社會案件，前天（19日）又傳出廣東省廣州市一名老人持刀在街上閒晃，公安竟然對他連開3槍，當場擊斃，相關影片在網路上瘋傳，不少人質疑公安執法過當，更有人痛批「冷血」。

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中國近來屢傳無差別凶殺事件，被外界形容為「獻忠事件」，如廣東珠海體育中心無差別撞人釀35死43傷、江蘇無錫工藝職業技術學院無差別砍人8死17傷、湖南常德永安小學車輛蓄意衝撞人群，有網友拿明末造反、殺人如麻的張獻忠來比喻，把比自己更弱勢者當成殺戮的對象。

旅義華僑作家李穎在X平台分享昨晚起在網上瘋傳的影片，可以看到數名公安包圍住一名身穿格子襯衫白髮老人，他手上疑似握了把刀，情緒激動對著公安揮舞叫罵。隨後槍聲大作，老人遭連開3槍當場倒地。另一個視角的畫面則能看到，老人中槍癱坐在地上後，依然持刀與公安對峙，公安則持槍對準老人。

據悉，事發於廣州市西華路上一間「棋牌館」前人行道，老人持刀狂大街，不清楚有無傷人，公安到場後與他爆發口角後開槍，沒多久後老人身亡，被救護人員抬上擔架的畫面也被拍下，死者倒地處也搭上輕便式帳篷帷幕。

目前並不清楚老人與公安對峙確切原因，中國官方到現在也沒有發出相關通報，網上相關消息也被封鎖。不過有港媒昨天報導指稱，昨天傳出廣州西華路有「疑似精神疾病患者揮刀」，被警方當場擊斃。

相關影片曝光後，掀牆外網友熱議，不少人同情老翁，「嫌疑人這麼老了，也沒有對路人造成傷害，直接擊斃未免太過分」、「有必要開槍嗎？」、「怕是給底層來個殺雞儆猴，告訴底層老子是敢開槍的」、「這算執法過當了吧」、「對一個老人這麼輕易就用上槍了？」、「真的是隨便殺了……」

老人中槍倒地，仍持刀與公安對峙。（擷取自李老師不是你老師X平台）

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