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    民主派45人遭重判 美國務院宣布對香港官員下達新制裁！

    香港法院19日對「民主派47人案」宣判，共有45名民主派人士因「串謀顛覆國家政權」等罪名遭司法迫害。（圖由香港邊城青年提供）

    香港法院19日對「民主派47人案」宣判，共有45名民主派人士因「串謀顛覆國家政權」等罪名遭司法迫害。（圖由香港邊城青年提供）

    2024/11/20 23:14

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港法院19日對「民主派47人案」宣判，共有45名民主派人士因「串謀顛覆國家政權」等罪名遭司法迫害，最重者被判10年，消息一出引發各界批評。美國國務院隨即宣布對負責實施《國家安全法》的香港官員祭出制裁，呼籲香港立刻無條件釋放這45人及因類似原因被拘押的政治犯。

    針對香港民主派47人案中的45人遭重判一事，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發聲明表示，美方強烈譴責這一系列對民主倡議者的判決，直指中方正有許多人面臨改變其一生命運的監禁，原因僅僅是因為他們以和平方式參與受香港《基本法》保護的政治活動，「作為回應，我們將根據《移民和國籍法》（Immigration and Nationality Act），對多名負責實施《國家安全法》的香港官員祭出新的簽證限制。」

    美國務院表示，美方將繼續推動中華人民共和國和香港的人權問責，「我們呼籲香港政府立即無條件釋放這45人，以及出於類似原因而遭拘押的政治犯。這些嚴厲的判決正削弱人們對香港司法制度的信心，損害香港的國際聲譽。我們敦促中華人民共和國和香港政府維護香港的司法獨立，停止使用模糊的國安法律來壓制那些和平表達政治觀點的人，恢復香港的生命力和開放性。」

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