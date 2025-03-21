日媒：我行政院聘日本前自衛隊幕僚長擔任顧問

日媒報導，行政院聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，任期為一年，這項任命已經於3月生效。（法新社）

2025/03/21 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，行政院聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，任期為一年，這項任命已經於3月生效。

根據《朝日新聞》報導，曾擔任自衛隊幹部統合幕僚長的岩崎茂，已被任命為台灣行政院政務顧問，而前自衛隊高層幹部擔任台灣政府職務實屬罕見。

請繼續往下閱讀...

《朝日新聞》指出，行政院表示岩崎茂已於3月開始擔任政務顧問，任期為一年。在就任期間他已經與行政院長卓榮泰會面。行政院的政務顧問為非全職的無給職，台灣過去首次聘用擔此職務的日本人為餐飲業經營者野崎孝男，但岩崎茂是首名擔任此職務的前自衛隊員。

岩崎茂在自衛隊服役多年，曾擔任航空幕僚長，之後於2012年1月到2014年10月擔任統合幕僚長。退役後，他曾擔任防衛大臣政策參與，並於2023年獲得瑞寶大綬章。岩崎茂在日本的軍界、政界、和經濟界都有廣泛的人脈和影響力。

《朝日新聞》表示，岩崎茂的任命被認為是台灣希望在安全保障領域加強與日本的合作關係的表現。然而，這一任命可能會引發中國方面的不滿。

日本資深媒體人矢板明夫昨（20）日在社群媒體PO文，表示當晚他與岩崎茂一起吃飯。矢板明夫說，岩崎茂這次來台灣是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前他還從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人給台灣當顧問，而岩崎茂在日本軍中的地位要遠遠高於當年白團的根本博和富田直亮等人，由此可看出今天日台之間的交流應該是歷史上最密切的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法