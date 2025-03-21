「剴剴案」引死刑存廢討論 朱立倫：民進黨一向主張廢死

國民黨主席朱立倫今受訪表示，民進黨阻撓死刑是「不顧社會的傳統價值和終極正義」。（記者廖雪茹攝）

2025/03/21 14:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於廢死議題，國民黨主席朱立倫今（21）日受訪表示，民進黨一向主張廢死，去年大法官宣告採一致決定已經實質廢死；但如果連國民黨立委提出針對兒虐致死、惡性重大判處死刑民進黨都要阻撓，「不顧社會的傳統價值和終極正義，這是我們絶對不能接受的」。

朱立倫今天上午11點許參加「還錢於民」政策說明會竹東場，會前接受媒體聯訪。媒體提問：「剴剴案」日前4度開庭，滿多的民進黨立委阻撓死刑納入修法而被炎上，主席怎麼看廢死議題？

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，社會有最基本的公平正義和傳統價值，民進黨一向主張廢死，事實上從去年開始大法官宣告採一致決定之後，公認已經實質廢死，已經不可能判死刑，這才是社會最大的疑慮；連國民黨立委提出針對兒虐致死，如果是惡意而且非常嚴重可以判處死刑的，民進黨都要一再的阻撓，甚至用所謂廢死是違反世界潮流這樣的論點，「不顧社會的傳統價值和終極正義，這是我們絶對不能接受的」。

對於媒體提問核電延役案，朱立倫表示，核電延役是現在社會十分關注的議題，也是國民黨的主張，否則的話，在屏東的核三廠最近就要停掉，屆時整個台灣缺電的問題會越來越嚴重，所以國民黨才提出核電延役，希望民進黨能夠非常誠心的反省檢討整個能源政策，不要隨便牽拖提及10年前、20年前的事情，真正的重點是：馬上要面臨屏東核三廠關閉的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法