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    周軒曝游智彬「找個立委當助理」影片 打臉陳玉珍「他是我助理」

    立法院院會今（21）討論廢死公投案，因新黨游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團總召柯建銘（左2）上主席台請院長韓國瑜（右1）處理此事，立委王鴻薇（右2）企圖阻止。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21）討論廢死公投案，因新黨游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團總召柯建銘（左2）上主席台請院長韓國瑜（右1）處理此事，立委王鴻薇（右2）企圖阻止。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 14:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，預計今日要逕付二讀，新黨副秘書長游智彬未配戴記者證進入議場二樓直播，並欺負、干擾民進黨立委吳思瑤助理；國民黨立委陳玉珍在現場稱游智彬是她的助理。對此政治工作者周軒PO出游智彬鬧場影片，打臉陳玉珍的說法。

    在周軒的影片中，游智彬一開始以逛大街的心態在議場二樓直播，游智彬指著吳思瑤助理向議場人員提問「大哥，他穿那個制服可以嗎？他也穿背心耶，你要不要跟他說一下？一視同仁。」接著兩人走向吳思瑤助理。

    這時游智彬刁難吳思瑤的助理，質疑他穿印有吳思瑤衣服的正當性，吳思瑤助理問「你是立委助理嗎？」游智彬回「我是台灣市政顧問」吳思瑤助理回「可是我是立法院的助理，我們本質上不一樣。」游智彬反問「哪裡不一樣？」吳思瑤助理秀出助理證「我有這張，你有嗎？」游智彬跳針回「可是我有記者證」、「這樣讓社會去公評啊」、「你們立法院怎麼處裡？」、「大哥叫我脫我就脫，你們立委比較大我知道，我要脫，他不用脫。」

    吳思瑤助理回「你是桃園市證顧問，我是立委助理，我在這裡工作，我身為助理卻不能穿團隊的衣服」游智彬則不理繼續就衣服問題跳針「你們立委比較大」，吳思瑤助理無奈回「我希望我們可不可以理性一點？」游智彬則又跳針「我們市政顧問要脫掉，桃園市政顧問矮一截啦，立委助理比較大，我認輸了，我認輸了。桃園被踐踏了，立委助理比較大，我衣服進來被沒收，但現在要吳思瑤助理脫衣服，他不理。」

    當有人質問「為什麼市政顧問有記者證？」游智彬回「我記者不行？記者也可以當市政顧問」吳思瑤助理回「我有吳思瑤助理證，如果也有助理證，可以穿這件繼續走」游智彬則回「好啦，我再找個立委當助理。」證明陳玉珍的說法是說謊。

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