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    大法官提名出爐引討論 柯建銘：相信總統賴清德會很慎重

    民進黨團總召柯建銘表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。（記者陳政宇攝）

    民進黨團總召柯建銘表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。（記者陳政宇攝）

    2025/03/21 14:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統府今（21）公布7位大法官被提名人，民眾黨立委黃國昌質疑，提名台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明擔任司法院長，是走回檢調治國、審檢一家親的老路。對此，民進黨團總召柯建銘表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。

    總統府今上午宣布，司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人最高法院法官蘇素娥、中正大學法律係教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律係教授陳慈陽以及政治大學公法學中心主任詹鎮榮。

    對於黃國昌的質疑，柯建銘受訪直言，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信賴總統會很慎重，司法院長一定是法官出身或是憲法學者，他尊重審薦小組，歷任總統提名大法官都經過審薦小組。

    話鋒一轉，柯建銘說，現在提這個毫無意義，因為藍白修「憲法訴訟法」，做出憲法判決要9位（大法官），這是違憲的，民進黨團已提暫時處分和釋憲。

    民進黨團幹事長吳思瑤則表示，民進黨團尊重總統職權，這是審薦小組循程序接受各方推薦名單，立法院後續就要依法、依程序來審查，名單的好壞良窳就是立委要做的功課，希望在野黨立委不要膝反射式地為反而反、或是不明就裡地批判，這對被提名人是很不公平的事，呼籲大家能理性討論。

    此外，黃國昌也拋出「劉靜怡標準」，質問大法官被提名人在憲法造詣是否超越劉？抑或擁有對民進黨政府的忠誠。柯建銘則反問，劉靜怡標準是什麼標準？劉天天罵民進黨，無所不罵，這是什麼標準？民進黨又不是白癡，劉靜怡在臉書狂寫，很多人看了都說還好劉沒過。

    柯建銘強調，劉靜怡當時是被國民黨砍掉的，黃國昌假裝支持劉要騙民進黨團，這種把戲不要再玩了，和國民黨密謀砍掉劉、還要騙民進黨團的票，黃國昌拙劣演出，一天沒受訪就睡不好覺。

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