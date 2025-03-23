為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鼓吹武統中配5年不得申請依親居留 李明哲：罰太輕

    台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，許多中配並不是中華民國公民，我國沒有義務要讓中配在台灣生活，管制5年不得再申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」（記者陳鈺馥攝）

    台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，許多中配並不是中華民國公民，我國沒有義務要讓中配在台灣生活，管制5年不得再申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」（記者陳鈺馥攝）

    2025/03/23 13:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」、「小微」、「恩綺」鼓吹武統，陸續被移民署廢止居留許可，限期內須離開台灣。曾遭中國關押的台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，許多中配並不是中華民國公民，我國沒有義務要讓中配在台灣生活，管制5年不得再申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」

    李明哲指出，最近台灣要把幾個宣傳武統的中配驅逐出境，在中國的網路上有很多「小粉紅」非常不滿，中國政府可能為了「平復」這些情緒，八旗文化總編富察可能之後會被迫出來認罪。

    李明哲談及，台灣一直沒有確認與中國到底是什麼關係，民進黨政府是有些困難，未將中國定位為「敵國」，但要跟台灣民眾講清楚，至少中國是「境外敵對勢力」，他非常認同賴總統「境外敵對勢力」說法。

    李明哲說，中國對台灣是有敵意的，中配在台灣發表煽動武統的言論，當然不是言論自由。「你有言論自由，但你不能侵犯他人的言論自由，鼓吹武力統一或戰爭，當然是侵犯台灣人的言論自由」。

    他強調，許多中配不是中華民國的公民，中華民國沒有義務要讓中配在台生活，鼓吹戰爭當然可以廢止居留，只管制5年內不得申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」

    中配「亞亞」被移民署廢止居留許可，限期內須離開台灣。（圖擷取自中國台灣網）

    中配「亞亞」被移民署廢止居留許可，限期內須離開台灣。（圖擷取自中國台灣網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播