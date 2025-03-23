鼓吹武統中配5年不得申請依親居留 李明哲：罰太輕

台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，許多中配並不是中華民國公民，我國沒有義務要讓中配在台灣生活，管制5年不得再申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」（記者陳鈺馥攝）

2025/03/23 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」、「小微」、「恩綺」鼓吹武統，陸續被移民署廢止居留許可，限期內須離開台灣。曾遭中國關押的台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，許多中配並不是中華民國公民，我國沒有義務要讓中配在台灣生活，管制5年不得再申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」

李明哲指出，最近台灣要把幾個宣傳武統的中配驅逐出境，在中國的網路上有很多「小粉紅」非常不滿，中國政府可能為了「平復」這些情緒，八旗文化總編富察可能之後會被迫出來認罪。

請繼續往下閱讀...

李明哲談及，台灣一直沒有確認與中國到底是什麼關係，民進黨政府是有些困難，未將中國定位為「敵國」，但要跟台灣民眾講清楚，至少中國是「境外敵對勢力」，他非常認同賴總統「境外敵對勢力」說法。

李明哲說，中國對台灣是有敵意的，中配在台灣發表煽動武統的言論，當然不是言論自由。「你有言論自由，但你不能侵犯他人的言論自由，鼓吹武力統一或戰爭，當然是侵犯台灣人的言論自由」。

他強調，許多中配不是中華民國的公民，中華民國沒有義務要讓中配在台生活，鼓吹戰爭當然可以廢止居留，只管制5年內不得申請依親居留，「我都還覺得罰太輕了！」

中配「亞亞」被移民署廢止居留許可，限期內須離開台灣。（圖擷取自中國台灣網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法