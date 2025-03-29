2縣市大雨特報！今起連6天濕冷 下週五才回溫

受東北風影響，氣象署今晨對基隆、新北發布大雨特報，提醒注意瞬間大雨；而受到大陸冷氣團南下影響，今日氣溫持續下降，今晨截至6點半平地最低溫在新北市石門區下探到10.7度，連江縣南竿鄉則是下探到8.2度。（資料照）

2025/03/29 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天受東北風影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，氣象署今晨對基隆、新北發布大雨特報，提醒注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。而受到大陸冷氣團南下影響，今日氣溫持續下降，今晨截至6點半平地最低溫在新北市石門區下探到10.7度，連江縣南竿鄉則是下探到8.2度。

今日氣溫方面，預測低溫在台灣北部、宜蘭僅14度左右，其他地區低溫約17到19度。高溫方面，桃園以北及宜蘭約17度左右，整天濕冷，竹苗、中部地區及花東約19到24度，南部地區仍有25至28度，南來北往應留意溫度變化。

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今日天氣方面，白天北部及宜蘭不定時有短暫陣雨，花東及中部山區則留意有零星飄雨，今晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，北部、宜蘭降雨時間長，中部、花東地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨，尤其北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨出現。

氣象署提醒，由於東北風增強，氣象署也對全台15縣市發布陸上強風特報，並提醒新北以南多數縣市及台東、外島等局部地區，會有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。基隆北海岸、東北部沿海易有長浪發生，今晨3點多新北富貴角已觀測到4米左右的浪高，海上作業及活動的民眾請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週一受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

下週二至下週四仍受東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週五東北季風減弱，轉偏東風，各地氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 17 18 ~ 23 21 ~ 26 18 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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