蔣萬安視察南港LaLaport交通 游淑慧批：挑開門前看不到真相

台北市長蔣萬安（中）1日在交通局長謝銘鴻（左三）等陪同下視察南港LaLaport交通狀況。（記者張嘉明攝）

2025/04/01 13:33

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（1）日上午10點30分左右視察南港LaLaport交通狀況；國民黨台北市議員游淑慧質疑，視察時間既不是上班尖峰、也不是假日逛街的尖峰，可能看不到真實的交通流量跟交通瓶頸。她也指出，未來幾年南港將陸續有大型社宅、開發案、企業總部落成啟用，希望市府提出有前瞻性的交通計劃，以免南港變成「內科交通2.0」。

游淑慧指出，南港的交通挑戰跟衝擊不只有LaLaport，未來的3、5年內南港還有非常多大型開發案會陸續落成啟用，不管是大型社宅、開發案或企業總部等，這些都會帶來大量人口、車流、人流，但截至目前為止都還沒看到市府提出比較有系統性或規模的交通改善計劃，這點讓南港在地民眾非常憂慮，很怕變成「內科交通2.0」，若真的成真將會是「不可承受之痛」。

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游淑慧表示，由於事前宣導民眾搭乘大眾運輸得宜，因此目前南港LaLaport對於當地道路的交通影響還算是在可以忍受的範圍。話鋒一轉，她說今天挑既不是上班尖峰時間，也不是假日逛街尖峰時間的早上10點半視察，不確定交通局是不是只想讓市長看到比較平和的交通狀況。

南港LaLaport上午11點才開門，游淑慧說，10點半去視察可能看不太到真實的交通流量跟交通瓶頸，要蔣萬安再挑一個時間，在對的時間視察才能看到真實的交通狀況，並希望市府盡速提出有前瞻性的交通計畫。

南港LaLaport。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安（中）1日上午10點30分左右視察南港LaLaport交通狀況。（記者林承鴻攝）

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