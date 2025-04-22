藍委罷免案再+1！ 下架賴士葆二階 跨過法定門檻24832份

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/04/22 00:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委二階連署如火如荼進行中，如今又有一名藍委罷免案通過二階門檻！罷免賴士葆民團「文山退葆」21日深夜宣布，目前他們收到的二階連署書，成功超越法定門檻2萬4832份！

文山退葆團隊週一深夜在臉書發聲明，「罷免第二階段進入最後倒數時刻，文山退葆團隊奮力向前不負眾望！截至目前為止，我們已收到的連署書數量，終於成功超越法定最低門檻24832份 。在此，我們要感謝每一位勇敢簽下名字的公民們，是你們的支持，讓這場民主行動持續向前邁進。」

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團隊接著表示，「然而，真正的挑戰才正要開始。根據過往經驗，僅達法定門檻仍有一定的風險和不確定性，唯有超越安全門檻，才能確保這場罷免行動順利通過。我們文山退葆的連署書安全門檻為32000份。目前仍然還有一小段努力的空間，這段距離雖然有點艱難，卻並非無法跨越。」

「因此，即日起，文山退葆全部志工，將全力衝刺、遍地開花、加快腳步。同時，我們也呼籲所有關心文山、南中正的朋友們，把握最後的黃金時間出來幫我們簽下第二階段連署，連署書沒有在嫌多的，鼓勵身邊的所有人站出來把連署書繼續的給它簽下去，只有大家踴躍的站出來，文山南中正才有機會真正的改變！」

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