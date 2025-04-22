為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委罷免案再+1！ 下架賴士葆二階 跨過法定門檻24832份

    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    2025/04/22 00:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委二階連署如火如荼進行中，如今又有一名藍委罷免案通過二階門檻！罷免賴士葆民團「文山退葆」21日深夜宣布，目前他們收到的二階連署書，成功超越法定門檻2萬4832份！

    文山退葆團隊週一深夜在臉書發聲明，「罷免第二階段進入最後倒數時刻，文山退葆團隊奮力向前不負眾望！截至目前為止，我們已收到的連署書數量，終於成功超越法定最低門檻24832份 。在此，我們要感謝每一位勇敢簽下名字的公民們，是你們的支持，讓這場民主行動持續向前邁進。」

    團隊接著表示，「然而，真正的挑戰才正要開始。根據過往經驗，僅達法定門檻仍有一定的風險和不確定性，唯有超越安全門檻，才能確保這場罷免行動順利通過。我們文山退葆的連署書安全門檻為32000份。目前仍然還有一小段努力的空間，這段距離雖然有點艱難，卻並非無法跨越。」

    「因此，即日起，文山退葆全部志工，將全力衝刺、遍地開花、加快腳步。同時，我們也呼籲所有關心文山、南中正的朋友們，把握最後的黃金時間出來幫我們簽下第二階段連署，連署書沒有在嫌多的，鼓勵身邊的所有人站出來把連署書繼續的給它簽下去，只有大家踴躍的站出來，文山南中正才有機會真正的改變！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播