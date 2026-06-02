明日高溫上看36度！週五變天 下週一全台降雨機率提高

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

明天（3日）天氣炎熱！中央氣象署預報，明天高溫炎熱，各地白天31至35度，部分地區有機會出現局部高溫36度，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，週五受低壓帶影響，各地都可能出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、東南部有局部大雨發生，下週一起受滯留鋒面及西南風影響，全台降雨機率提高。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴、高溫炎熱，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四各地大致還是高溫炎熱，但水氣稍微增多，隨著西南風帶來的水氣，南台灣有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地方維持多雲到晴，午後局部短暫陣雨，不過由於午後發展更為旺盛，中部以北山區有局部短延時大雨發生的機率。

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週五、週六要特別注意有低氣壓影響！黃恩鴻指出，尤其週五各地都可能出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部及東南部有局部大雨發生機率，週六低氣壓逐漸遠離，但水氣還是偏多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，山區有較大雨勢發生，東半部則是多雲天氣，但午後有局部短暫雷陣雨。下週日水氣還是偏多，在西南風環境下，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

「從下禮拜一開始，預估大概接近一整週都是受滯留鋒面及西南風影響，全台降雨機率提高！」黃恩鴻說，特別是西半部、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來一週天氣暖熱，早晚25至28度，明天一直到週四前高溫炎熱，各地普遍31至35度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷局部36度左右、以上高溫；週五開始因雲多、下雨，水氣多感受上是偏悶熱，各地白天普遍30至33度。

黃恩鴻補充，南海有一個大的低壓帶中，可能有熱帶擾動，也不排除形成熱帶性低氣壓（TD），但最強大概只會是TD，但由於時間較長、預報的不確定性較高，仍需要再觀察。另外，明天基隆北海岸、東半部沿海及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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