退役將領「反共護台」挺大罷免 籲清除親中舔共立委

聯電創辦人曹興誠出席《退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走》記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/01 14:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退役將領反共護台！前聯電董事長曹興誠今日與國軍退將共同召開記者會，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共，將立法院的親中舔共立委罷免出去。

台北市信民協會、台灣國際災難援助基金會、反共護台志工聯盟等民間團體，今日舉行「退役將領挺身反共護台：大路跑大縱走」記者會，包括丘衛邦、余宗基等退將親自出席。

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曹興誠指出，今天站出來是為了反共保台，要保台就必須反共， 不反共是無法保台。賴總統正式宣布中國是「境外敵對勢力」，這對國內很多人言行取得一個指導作用，那些每天在台宣揚武統的中配是我們的敵人，應該要趕出去。

曹興誠強調，這次大罷免要把多年來被中共統戰滲透的勢力，進一步劃清界線趕出去，這對台灣生存發展非常重要。如果讓藍白立委「親共賣台」繼續下去，若四年任期做滿，台灣將會徹頭徹尾「香港化」，屆時爭取民主自由會變成要上街抗議也無法成功，大家要出來反共保台，這次是背水一戰。

曹興誠批評，現在的國民黨已經投共了，不反共只會反台獨，也不會保台，這些人是把國民黨帶向毀滅，所以真正的國民黨黨員必須覺醒，「不反共的國民黨是『假藍真紅』的國民黨」。

曹興誠痛批，要看清楚國民黨帶頭的這些人跟中共親熱的程度，不斷跟中國密集交流。2018年中共修改憲法，稱台灣是中華人民共和國不可分割一部分，事實上是沒收中華民國領土，要把台灣人從廟公變成乞丐。這種嚴重危害國家安全的事，國民黨從未跟中共抗議，這是台灣最大的問題，國民黨投共賣台，只會喊反台獨、不反共，這些是「假藍真紅」的叛亂份子。

前國防大學政戰學院院長余宗基表示，這次他跟幾位退將決定出來，被威脅說參加就要踢出群組，但今天台灣每個軍人要有大是大非觀念，中國對台統戰滲透非常嚴重，不是退役將領能夠獨善其身的，退一步即無死所，抗共保台更是不分藍綠的唯一出路。

余宗基指出，美國國防部提出戰略指南，第一是阻止中共進犯台灣，第二是防衛美國本土安全。美國已認定中國是步步進逼的敵人，美中之間終有一戰，台灣扮演絕對重要的角色，台灣要跟民主國家站在同一陣線。

余宗基強調，中共準備用軍事武力迫使台灣投降，國內同胞須團結一致，認清真正的敵人，了解共產黨的威脅。呼籲國軍退役將領要有大是大非，不能只求安穩過日，要把握手中珍貴的一票，如果不站出來大罷免，以後也無從選擇，一定要把紅色勢力從國會清除，以確保台灣的自由民主。

現年87歲的陸軍退役少將丘衛邦說，今天決心參加曹興誠的衛國行列，希望中國國民黨同志都能捍衛中華民國，將立法院的親共舔共的立法委員罷免，希望這次大罷免能夠成功。

聯電創辦人曹興誠出席《退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走》記者會。（記者王藝菘攝）

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