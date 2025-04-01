噁！鍋貼藏吃過口香糖 店家辯稱是肉 總公司：即刻終止加盟

桃園市一名葉姓男子昨天至平鎮區一家鍋貼連鎖店買15顆鍋貼，吃到剩3顆時，發現餐盒內竟然夾雜吃過的口香糖。（翻攝自Threads）

2025/04/01 13:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市一名葉姓男子昨天至平鎮區的鍋貼連鎖店買15顆鍋貼，吃到剩3顆時，發現餐盒內竟夾雜吃過的口香糖，讓他感到噁心想吐，市府衛生局將派員到現場查核，若不符食品衛生規範將要求限期改善，否則開罰6萬元以上罰鍰，連鎖店總公司上午則聲明將立刻終止加盟關係。

葉男接受媒體訪問表示，一開始以為只是一般麵皮或肉塊，後來用筷子戳下去才發現是口香糖，有點黏性，白白的，蠻噁心的，身體發毛、想吐，發現後馬上反映店家，整個都晚上沒睡好。

請繼續往下閱讀...

葉男另說，店家跟他狡辯是豬、雞肉，且一直說不是口香糖，消極對應，店家後來找他看狀況，說是雞肉，但他點的鍋貼餡料不該有雞肉，後來他們把東西帶回去公司化驗，說後續再跟他聯絡。

該鍋貼連鎖加盟店今天上午在鐵捲門外貼出店休公告，稱「內部員工教育訓練暫停營業」，連鎖店總公司則發聲明指出，該門市加盟主嚴重影響消費者權益及合約規範，將即刻終止加盟關係，以維護消費者安全無虞的餐飲環境，並且總公司已積極與消費者保持聯繫，妥善處理後續服務事宜。

桃市府衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，衛生局將派員到現場查核製程環境衛生，了解餐盒為何有口香糖出現，若有不符合食品良好衛生規範，會要求業者限期改善，若複查仍不合格，會依《食安法》第44條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，提醒業者，製備食材環境與作業人員管理應符合規定，落實自主管理，維護消費者用餐安全。

桃園市平鎮區該鍋貼連鎖加盟店今天上午在鐵捲門外貼出店休公告，稱「內部員工教育訓練暫停營業」；總公司則發出聲明，將立刻終止加盟關係。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法