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    區桂芝言論爭議被校友公開信點名 北一女校長陳智源首發聲

    北一女國文老師區桂芝上央視受訪言論引發爭議。（資料照）

    北一女國文老師區桂芝上央視受訪言論引發爭議。（資料照）

    2025/03/29 12:55

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝日前受中國央視採訪，批評總統賴清德定調對岸為「境外敵對勢力」，言論引發爭議。28日知名作家、北一女校友丘美珍發布給北一女校長陳智源的公開信，請區桂芝不要再躲在北一女光環下傳遞「個人意見」。對此，陳智源今（29日）透過臉書發文回應。

    丘美珍昨於臉書貼出公開信，信中指出自己是多年前畢業的北一女校友，並指出區老師受央視專訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送，已將其「個人意見」被放大解讀為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，也讓全世界對台灣產生誤解；她只希望，區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的「個人意見」。

    對此，陳智源今臉書發文「給網友」，並表示，「不要誤以為我會公開回應什麼，因為有些話，我只會對學生說。」

    對此，丘美珍表示，從陳智源的回應，可以感受到其心裡是生氣的，不完全是因為她寫的公開信；她並指可以理解陳智源不能回應的理由，身為男性不能理解學校在校友生命中的羈絆，因為深厚的羈絆她也非常顧念母校校譽；此外，身為公立學校校長，能影響對象只有學生，很難影響所有老師，她提到自己的女兒在北一女曾遇過上課不知所云的老師，但該校孩子一向可以靠自己克服逆境，「所以，學校裡收到負評的老師，也可以不用改變，因為沒有任何壓力」。

    丘美珍說，充分理解並體諒陳智源，陳也可以不用再回應任何評論，「因為我愛護校譽，跟某位國文老師不一樣，就讓事情到此為止」。

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