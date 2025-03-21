國防預算被砍！ 徐榛蔚為傅崐萁辯解：只有凍結不是刪減

海軍敦睦遠航艦隊的磐石軍艦上設置文宣館，徐榛蔚（右）與海軍副司令敖以智在艦上參觀時，徐仍試圖辯解「國民黨沒有刪國防預算」。（記者花孟璟攝）

2025/03/21 14:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年度國防預算，國防部初步統計遭立院刪減預算逾80億元、凍結約900億元，今天上午海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓開到花蓮港，徐榛蔚致詞時還特別替立院刪國防預算辯解，強調「只有凍結不是刪減」，她希望各界「不要抹滅國民黨為守護國軍生命安全的努力」。

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度為期1個月的環島航訓，本月7日起依序停靠高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、宜蘭蘇澳，今天起最後一站開抵花蓮港，包括磐石軍艦、鄭和艦停靠花蓮港23、24號碼頭，上午9點起的開幕活動包括海軍副司令敖以智中將、海軍敦睦遠航訓練支隊長劉岱瑞少將等與會，開放活動吸引大批民眾登上磐石軍艦參觀！

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徐榛蔚在致詞時則一開始先以地主身分感謝國軍，隨即拐彎替國民黨辯解，角色一秒變成老公傅崐萁代言人，即便與海軍副司令敖以智一起登上磐石軍艦參觀時，仍不斷強調沒刪預算。徐榛蔚說，這一次的總預算當中，立法院針對國防預算其實是一分不減，尤其在潛艦預算。

她強調，她要跟大家報告的是，海鯤號到4月才要下水做正式的測試。國防部長顧立雄長也說過，2億就可下水來完成，唯有安全下水，海鯤號安全無虞，才有辦法保障到海軍弟兄生命安全，後續經費也只是凍結不是刪減。

徐榛蔚說，她希望再次請中央政府能夠正視、不能抹滅國民黨為守護國防弟兄的生命安全的努力，她認為唯有潛艦的安全，才有海軍健兒的生命權，唯有國防弟兄的生命安全才有國家的安全。

包括海軍官校生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及海軍陸戰隊莒拳隊帶來精采的演出，展現部隊訓練成果，並開放民眾登上磐石軍艦參觀「文宣館」，今天開放時間到下午3點，明天為上午9點至下午3點，活動結束後後正式出海執行遠洋航行任務。

海軍敦睦遠航支隊今天航行至花蓮港，海軍官校樂儀隊帶來精采演出。（記者花孟璟攝）

海軍敦睦遠航支隊今天抵達花蓮港，現場開放民眾登艦參觀。（記者花孟璟攝）

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