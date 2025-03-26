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    女子街頭裸奔竟是「狂追搶匪」 路人反應讓人吃驚

    墨西哥女子包包被搶走，不顧一絲不掛追出街頭試圖搶回。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    墨西哥女子包包被搶走，不顧一絲不掛追出街頭試圖搶回。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/03/26 22:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥發生離奇搶案，一名女子在旅館內換衣服時包包被搶走，她不顧全身赤裸，直接衝上街頭狂追嫌犯。這一幕被監視器拍下，畫面曝光後在社群媒體掀起熱議。

    綜合外媒報導，事件發生在3月21日庫埃納瓦卡（Cuernavaca）市中心，從曝光的畫面可看到，有個身穿長袖襯衫、牛仔褲男子拿著包包狂奔，後面有個一絲不掛的女子緊追不捨。兩人在馬路中央短暫拉扯，男子奪走包包成功逃逸，裸女繼續追趕，沿途行人卻只是冷眼旁觀，並未出手相助。

    根據目擊者說法，女子剛進入當地旅館，疑似準備休息或更衣，脫衣服遭到搶劫。她毫不猶豫裸身衝出旅館，直奔街頭想奪回包包。

    這段影片在網路上迅速瘋傳，不少網友感到震驚，「為什麼這麼多人看到，卻沒有人幫忙攔住搶匪？」、「墨西哥已經亂成這樣了嗎？光天化日之下竟然還有人公然行搶，」、「市中心這麼多人，竟然沒有人幫助她，真是讓人寒心」。

    報導指出，庫埃納瓦卡市的犯罪率上升，尤其街頭搶劫案頻傳，讓居民十方不安。警方已著手調查，確認嫌犯身分中。然而，目前尚不清楚這名女子是否成功奪回財物，也不確定她是否正式報案。

    女子全身赤裸在後方緊追不捨，路人卻只是冷眼旁觀，未出手相助。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    女子全身赤裸在後方緊追不捨，路人卻只是冷眼旁觀，未出手相助。（擷取自社群平台「Ｘ」）

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