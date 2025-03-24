03/24各報重點新聞一覽

民進黨團幹事長吳思瑤批評國民黨將三讀法案當人質肉票，為搶救罷免危機，玩弄議事規則、操弄法案公布時程，非常惡劣。（資料照）

2025/03/24 06:59

自由時報

自由日日Shoot》警察、觀光條例 國民黨操弄法案公布時程 綠轟法案當肉票救罷免

立法院一月七日三讀通過「警察人員人事條例修正案」及「發展觀光條例修正案」，國民黨團先提復議「卡案」兩個半月，接著上週提案撤回對前述兩案復議案，後續待立院送出、咨請總統公布。民進黨團批評，國民黨將三讀法案當人質肉票，為搶救罷免危機，讓年改走回頭路，玩弄議事規則、操弄法案公布時程，非常惡劣。

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無視我國漁民現場目擊 中國海盜快艇 澎湖海域公然搶奪漁獲

又傳中國無籍快艇侵入我國傳統漁場！由於時值延繩釣小管產季，澎湖花嶼西海域昨天遭中國快艇侵入，甚至在眾目睽睽下手偷竊漁獲，並以速度優勢擺脫我國漁船追趕，又刻意將船隻塗裝成我國漁船慣用的白色「保護色」，增加海巡艦艇的查緝困難度，囂張行徑讓澎湖漁民恨得牙癢癢，痛批中國無籍快艇與海盜無異，澎湖區漁會呼籲政府加強護漁，保障台灣漁民權益。

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松菸展區竟無監視器 已故畫家曹登閎畫作《兔子》離奇失竊

台北松山文創園區正在展覽六年前過世畫家曹登閎的生前作品，其中一幅非賣作品《兔子》，卻在上週五下午不翼而飛，由於展場內並無監視器，家人除報警外，也PO網協尋盼有奇蹟，警方獲報已調閱周邊監視器積極查緝中，也籲民眾勿買來路不明畫作，以免觸法。

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聯合報

替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部和國防部近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役八年內，退役逾九年替代役也納入，並刪除全年受「勤務召集」總日數六十日的限制。

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菸害防制法新法滿2年 電子煙吸食人數不減反增

菸害防制法新法於二○二三年三月廿二日起施行，重點為禁止電子煙、嚴管加熱菸及其必要組合元件，提高禁止吸菸年齡至廿歲等，但上路兩年來電子煙吸食人數不減反增，因吸食電子煙遭罰的個案不到千人，民團批行政怠惰。

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中國時報

華郵：賴祭17條 意在喊話川普相挺

賴清德總統本月13日定調大陸為境外敵對勢力，並提出17項因應國安及統戰威脅的策略。《華盛頓郵報》報導，台灣政府示警中國威脅與日俱增，除了講給台灣選民聽外，另一群重要的聽眾是川普政府裡的對中鷹派，盼獲得美國總統川普對台支持，藉此為賴清德及民進黨獲取更多支持。

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反對征服領土國際規範 瀕臨崩解

「反對征服領土」的國際規範一向是二戰後全球穩定的基礎。然而，隨著2022年俄羅斯入侵烏克蘭，這項規範面臨崩潰危機。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）直言烏克蘭無法避免在領土問題讓步。政治學家法札爾（Tanisha Fazal）在期刊《外交事務》指出，若俄國最終吞併烏國領土，且取得國際認可，其他強權將更傾向於發動類似侵略戰爭，中國則可能在填補美國「全球秩序維護者」角色途中吞併台灣。

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時值延繩釣小管產季，澎湖花嶼西海域昨遭中國快艇侵入，甚至在眾目睽睽下，強行取走我國漁民的漁獲及魚具。（民眾提供）

已故畫家曹登閎畫作《兔子》離奇失竊。（記者姚岳宏翻攝）

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