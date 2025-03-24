今暖熱如夏！西半部上看30度 各地早晚溫差大

今日各地大多為晴到多雲的天氣，氣溫持續上升，西半部高溫約29、30度，東半部高溫約26、27度，體感溫暖微熱。（資料照）

2025/03/24 06:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（24）日環境風向為偏南風，各地大多為晴到多雲的天氣，氣溫持續上升，西半部高溫約29、30度，東半部高溫約26、27度，體感溫暖微熱，民眾外出請做好防曬並多補充水份。各地日夜溫差大，早晚低溫約14至18度，感受稍涼，民眾早出晚歸記得添加衣物以免受涼。至於離島澎湖全天18至25度，金門15至25度，馬祖15至21度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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週二（25日）至週四（27日），各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地進一步回暖，北部及宜蘭15至32度，中部15至31度，南部19至33度，花東18至32度。

週五（28日）鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他各地氣溫亦逐漸下降。北部及宜蘭15至27度，中部18至28度，南部20至33度，花東20至29度。

週六（29日）至下週日（30日）受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦偏冷。水氣偏多，中部以北、東半地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。北部及宜蘭12至17度，中部15至22度，南部16至26度，花東16至21度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 30 16 ~ 29 19 ~ 27 17 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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