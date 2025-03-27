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    首頁　>　社會

    中捷隨機殺人案凶手洪淨下跪 被害高中生父親：噁心、看到人性險惡

    針對洪淨下跪道歉，被害人呂姓高中生的父親說，感到噁心，也見到人性險惡，圖為洪淨落網畫面。（資料照，記者張瑞楨攝）

    針對洪淨下跪道歉，被害人呂姓高中生的父親說，感到噁心，也見到人性險惡，圖為洪淨落網畫面。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2025/03/27 10:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲護理專科學生洪淨，去年5月21日搭台中捷運時持3把刀隨機砍殺乘客，砍傷呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人，犯後自稱「我與眾不同」，台中地方法院依殺人未遂罪判刑10年，他上訴二審，高等法院台中分院開庭時，他下跪向出庭的呂生道歉，宣稱很感謝爸媽沒有放棄他，他願意好好面對受害人，對此，呂生的父親今天回應說，洪演了一齣八點檔的戲，他深感噁心，洪淨是說一套做一套，他也見到人性的險惡。

    高等法院台中分院二審昨天開庭時，洪淨一度在法警勸阻下，向到庭的被害人呂姓高中生下跪道歉，他還唸自己寫的信，指自己年幼時遭遇家庭事故，13歲至19歲又生病，在學校被霸凌，他忍耐5年，沒有人知道他經歷什麼，不過，他被羈押期間，在看守所遇到很多人，他為自己不成熟的行為（指行兇）深感抱歉。

    洪淨還強調自己犯案前吞了48顆藥，之後藥效而頭暈無力，當時他想犯下恐怖的行為，讓警察開槍射殺他，他不敢離世，才萌生行兇之意，不過，事發之後，他感謝父母沒有放棄他，他也是首次感受家庭溫暖，他對傷者2人深感抱歉，也對中捷與乘客，以及受到恐慌的社會大眾致歉，他已經知道要珍惜自己，活著就有希望，他願意好好面對被害人，他沒有致人於死之意，就算無法減刑，也希望法官能了解他的本意。

    對此，呂生的父親說，他們「抱著原諒的心情出庭，但看到人性的險惡」，洪淨與父母只願意以25萬元和解，呂生與父親深感錯愕，呂父還強調，洪淨庭上說行兇前吞48顆藥，不是故意的，還為了減輕罪刑，演了一齣跪著道歉的八點檔戲劇，非常的噁心，口口聲聲說自己生病需要吃藥（檢方與一審法院都認定他行兇時精神狀態正常），傷人不是自己願意，但洪淨說的跟做的都不一樣。

    呂父表示，洪淨的律師竟然要以25萬元和解，他們父子深感錯愕，「人性的險惡，為什麼是這樣子？我們想原諒他（洪淨），但他對自己罪過沒有悔意，我們很失望；我們想原諒他，但他卻是這樣對我們。」

    洪淨（圖右，穿棕衣者）宣稱沒有致人於死的犯意，圖為他持刀於車廂內隨機砍人畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    洪淨（圖右，穿棕衣者）宣稱沒有致人於死的犯意，圖為他持刀於車廂內隨機砍人畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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