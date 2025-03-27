統促黨幹部、退役軍官涉共諜均判刑 欲吸收松山基地副指揮官被拒

統促黨幹部溫瓏、退役軍官等人涉嫌共諜案，均被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/03/27 10:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕統促黨幹部溫瓏、退役海軍上尉朱新瑜和空軍退役少校江瓊麟等3人涉嫌共諜案，高等法院高雄分院上午宣判，依違反修正前國安法判處江、朱、溫分別有期徒刑1年、6月和10月徒刑。

值得一提的是，江男甚至有意吸收空軍松山基地指揮部張姓上校副指揮官，所幸被他拒絕，否則後果不堪設想。

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據了解，被告溫瓏為中正預校肄業，其就讀期間，與朱新瑜是同學，朱並為統促黨幹部。

中共珠海市台辦主任科員林華強來台期間，統促黨主席張安樂將他引介認識溫隴，溫再經由林結識政治部聯絡局解放軍軍官張嘉逸和其部屬綽號「小蕭」男子。

2016年4月7日至10日，溫、朱前往中國，林設宴招待2人，並吸收朱後，隔月15日，林來台交付人民幣5萬多元予溫瓏做為報酬。

2019年10月24日，朱以接受中共落地招待參觀珠海航空展為由，透過關係邀請空軍退役少校江瓊麟等人一同前往，溫等並與對岸林、張等人見面，溫、朱2人因而取得珠海市3百畝土地，並無償使用辦公室和店面等不法利益。

此外，江被中共吸收後，在同年5月間，找上空軍松山基地指揮部張姓上校副指揮官，要求他繼續留在軍中，並在放假期間跟他一同出國，但被對方拒絕。

另2023年9月間，江進入空軍岡山基地，藉故與任職基地試飛官之舊識攀談、拍照，探詢大陸對台軍演時空軍基地應對、空軍新竹基地編制及飛行應對狀況等，甚至偷錄對話內容，藉以向張等展示他有能力接觸現役軍人和進入基地刺探機密。

高雄高分院上午宣判，認定溫等3人觸犯修正前國安法發展組織罪，全部判決有罪，仍可上訴。

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