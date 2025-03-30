明天還是冷！冷氣團週二減弱 清明連假回暖高溫20度以上

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/30 19:41

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週一中部以北防雨彈轟炸！降雨熱區1圖看懂

〔記者林志怡／台北報導〕近期受到大陸冷氣團影響，各地低溫相當有感。中央氣象署指出，明日各地有雨、感受濕涼，尤其北台灣低溫仍只有12度左右；週二起隨著冷氣團減弱，各地夜間、清晨氣溫仍然偏低，但白天氣溫將逐日回升，並在清明連假首日重回20度以上，恢復到相對舒適的溫度。

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中央氣象署預報員陳姵安說，明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地降雨機率偏高，北部、東北部、中部山區有較大雨勢發生機率，南部平地降雨相對零星。

此外，明日北部、東北部尤其濕冷，清晨低溫僅12至13度，尤其基隆北海岸氣溫下探10至11度、北部近山區約11至12度，白天氣溫雖稍有回升，但白天氣溫仍只有17度；其他地區白天氣溫則落在20至23度，但中部地區、花蓮地區清晨低溫約14至17度，南部地區、台東地區約17度。

陳姵安表示，週二起冷氣團強度減弱，水氣略有減少，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲，氣溫回升幅度也較不明顯，北部低溫僅14至15度、中南部地區約16至17度。

另因週四僅剩東北季風影響，且環境轉乾，陳姵安提到，此時僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區零星雨，其他地區逐漸轉為多雲到晴的好天氣，各地白天氣溫也可回到20度以上。

陳姵安指出，週五起因東北季風減弱，各地氣溫開始較明顯回升。隨著環境轉為偏東風，雨區再縮小至東半部地區、恆春半島，北部僅有零星雨，其他地區多雲到晴，北部白天氣溫約24度，中南部約26度，花東地區22至24度。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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