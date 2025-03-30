緬甸規模7.7強震 1國人受困飯店尚未救出

緬甸、泰國28日發生規模7.7嚴重震災，外交部今（30）日更新最新回報情況指出，受困於倒塌飯店建築中的國人尚未救出。圖為瓦城震損建築。（美聯社）

2025/03/30 19:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕緬甸、泰國28日發生規模7.7嚴重震災，外交部今（30）日更新最新回報情況指出，受困於倒塌飯店建築中的國人尚未救出，救援工作仍持續進行中，駐緬甸代表處將持續全力協助。

外交部昨日說明指出，駐處已聯繫上因瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）當地建築物倒塌而失聯的女性國人，其人身平安；另有一對夫妻所在飯店倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與飯店員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊。

請繼續往下閱讀...

外交部今日表示，受困飯店國人的救援工作仍持續進行中，駐緬甸代表處將持續全力協助，並在至曼德勒交通可通行之情況下即派員前往參與救援工作，以及慰問受影響的當地僑胞。

外交部說明，目前緬甸受災區域主要對外道路及電信通訊仍未完全暢通，第一大城仰光至第二大城瓦城間已可透過輾轉繞路之方式通行；空運方面，瓦城及首都奈比多民用機場仍關閉中，目前僅奈比多軍用機場維持運作。

泰國方面，外交部表示，曼谷市有超過9500棟建築通報受損、道路下陷及一棟施工中的建築物倒塌；泰國主要6大機場建築無安全顧慮照常營運，曼谷捷運除粉紅線仍待檢查受損情況外，其餘各線均已恢復營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法