台中和平烏石坑獲救小台灣黑熊 今晨猝死

29日在烏石坑獲救的台灣黑熊小母熊，30日上午被發現已死亡。（林業署提供）

2025/03/30 16:56

〔記者歐素美／台中報導〕29日在台中市和平區烏石坑樹林溪溝獲救的台灣黑熊小母熊，今天上午突然不明原因死亡，林業及自然保育署台中分署今天接獲農業部生物多樣性研究所通知，深感遺憾，目前小熊遺體已送農業部獸醫研究所，以進行完整病理解剖釐清死因。

林業及自然保育分署今天表示，29日在烏石坑救援的小黑熊，經後送農業部生物多樣性研究所治療觀察，原本生命狀況維持穩定。不料，今天上午，生多所獸醫師前往查看時卻發現小熊已死亡。由於昨天現場救援及後送生多所後，小熊均呈現穩定的活力，台中分署獲悉小熊猝死，深表遺憾，目前小熊遺體已送往農業部獸醫研究所，將進行完整病理解剖，以釐清死因。

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林業及自然保育署台中分署是於28日晚間接獲林農張慶耀通報，台中市和平區烏石坑，在海拔1034公尺的一處樹林溪溝發現一隻台灣黑熊受困陷阱，並看到附近有另一隻黑熊。

台中分署獲報後立即派員前往，確認為一隻小熊受困，因當時已近午夜，加上不確定是否有母熊在附近，為安全起見，台中分署於29日上午才會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，並於中午時將小熊送到位於南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站。

被發現的台灣黑熊為小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察，原本狀活力穩定，不料，今早卻被發現已死亡。

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