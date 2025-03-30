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    台灣99％地區具2種災害風險 民團：實地演練有助應變

    全社會防衛韌性日前在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（資料照）

    全社會防衛韌性日前在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（資料照）

    2025/03/30 16:56

    〔記者陳昀／台北報導〕緬甸曼德勒大地震引起嚴重災損，經常遭遇複合性災難的台灣也正積極強化社會韌性，台南市民團協會理事長謝長穎提醒，台灣有99%地區同時具備2種災害風險、70%更是3種風險重疊，實地演練有助系統性驗證、發現漏洞，提升應變能力，讓民眾快速脫離危險、防止傷害擴大，做好準備是正確方向，在野黨即使要批評，也不應立即上綱為備戰。

    總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練27日在台南登場，模擬安平港旅客服務中心發生不明原因爆炸，動員近1500人參與。謝長穎指出，多數人過去對演習的印象可能只是「不要走上馬路」、「警察會管制交通」，但這次從災難設定、波及區域，到派出所、醫療站、收容所的開設過程，都能明確看到政府應對災難的整體架構與應變邏輯，縱然演練員沒真正受傷，醫護人員仍完整執行檢傷與處置流程，有助建立團隊合作默契，並實際發現運作中可能出現的問題。

    對於民安、萬安演習將整併為「城鎮韌性演習」，與「漢光演習」形成軍民分工，謝長穎認為，政府從早期推動「韌性社區」，現正朝「韌性城市」、「韌性國家」前進，偏重救災的消防、偏重維持秩序的警察，都被定義為民防人員，他們對民力運用的看法不同，可以從實地演練檢視制度、檢驗流程、發現漏洞，如同美軍的演習往往設定最困難的情境，藉此找出弱點，這次演習也是在不同的崗位有效運用人力、避免資源重複，是系統性驗證的關鍵。

    謝長穎說明，台南市民團協會的宗旨就是提升台南市民韌性，如何在災害後迅速復原，分別推動個人、家庭、社區層級的防災計畫，自去年起與長老教會東光教會合作，推動平戰轉換機制，讓教會從照顧會友、家屬開始，擴大到支援周邊社區，關鍵是避免警消、醫療系統在第一時間就崩潰，提供整個城市有更長的時間應對與調度。

    對於在野黨批評這是「賣芒果乾」、導向戰爭。謝長穎強調，演練的本質是應對天災，不論是颱風、地震，重點是提升應變能力，讓民眾快速脫離危險、防止傷害擴大，台灣處於多災環境，99%地區同時具備兩種災害風險，70%地區更是三種風險重疊，做好準備絕對是正確方向，若在野黨要批評，應該就效率、執行面進行建設性的批評，而非立即上綱為備戰。

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