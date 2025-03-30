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    「探索星號」今首航基隆 推廣基隆成為國內郵輪停泊母港

    麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆港為母港，今天首航基隆。（基隆市政府提供）

    麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆港為母港，今天首航基隆。（基隆市政府提供）

    2025/03/30 17:01

    〔記者賴筱桐／基隆報導〕近年基隆港國際郵輪逐漸復甦，麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆港為母港，今天首航基隆，基隆市副市長邱佩琳獲邀代表市府登船，與郵輪業者、觀光旅行業進行交流，持續推廣基隆成為國內郵輪停泊母港，帶動北台灣觀光旅遊發展。

    邱佩琳致詞表示，從2008年的「處女星號」到2025年的「探索星號」，這艘郵輪以「老朋友、新身分」之姿，與基隆產生深厚連結，也是基隆乃至全台推動郵輪旅遊的重要夥伴，船方在基隆採購相當份量的食材，對城市的農漁經濟產值產生助益。

    邱佩琳說，根據這1、2年的觀察，基隆港地理位置優越，得天獨厚的地方在於基北北桃4縣市的鐵道、公路等大眾運輸發達，國際旅客從桃園機場入境後，再到基隆港搭乘郵輪，不用花費多少時間就能完成換乘，4縣市的景點風格多元，因此基隆港具有發展搭機又搭船的條件。

    基隆市長謝國樑表示，基隆港是郵輪亞洲航線上的重要樞紐，市府將持續與台灣港務公司合作，透過出國行銷基隆文化觀光資源、港口費率優惠方案、合作辦理踩線團活動等方式，爭取更多國際郵輪停靠，並藉由友善店家整合、走動式外語導覽及便捷交通接駁等服務，讓更多國內外旅客體驗基隆豐富的美食美景及百年港口風華，發揮基隆及北台灣觀光條件的優勢。

    他強調，未來市府部分大型活動將考量郵輪來港時間點，邀請從郵輪下船的國際旅客一同參與，讓基隆活動的層次與視野更具宏觀與國際性。

    基隆市政府副發言人曾冠誠補充，市府近年來進行東、西岸客運碼頭翻新，以及旅運設施新建及環境空間美化等，大幅提升郵輪服務量能、品質，基隆港外籍郵輪旅客人數更已於2024年突破2019年水準，展現疫後郵輪市場的高度成長潛力。

    此外，基隆市府副發言人張家馨認為，基隆繼2017年獲頒「亞洲最佳郵輪母港」後，2023年濟州郵輪論壇再獲頒「特別成就獎」的國際殊榮，市府與郵輪業者將深化合作，例如搭配文化觀光局與旅客服務中心的導覽地圖及郵輪旅客服務站，升級北台灣郵輪的岸上觀光資源與服務品質。

    麗星郵輪旗下「探索星號」首航基隆，業者舉行首航儀式。（基隆市政府提供）

    麗星郵輪旗下「探索星號」首航基隆，業者舉行首航儀式。（基隆市政府提供）

    「探索星號」郵輪可欣賞豐富的藝文表演。（基隆市政府提供）

    「探索星號」郵輪可欣賞豐富的藝文表演。（基隆市政府提供）

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