花蓮議長公開喊「罷傅」！張峻：國民黨內希望切割傅崐萁

花蓮縣議會議長張峻，今天公開站出來罷傅。（記者花孟璟攝）

2025/04/02 12:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕無黨籍的花蓮縣議會議長張峻今天上午投出震撼彈，站出來力挺罷免立院國民黨團總召傅崐萁，不僅在地方報刊登頭版下方的半版廣告，也在臉書貼文公開罷傅。張峻上午受訪表示，自己出社會以來就是傅崐萁、徐榛蔚這兩夫妻輪流主政，花蓮最大的建設就是傅家的「九五至尊大樓」，傅崐萁所作所為已讓黨內分裂、被黨內大老形容是「病毒」，國民黨必須和傅崐萁切割才能重回往日榮光。

「最近常常接到國民黨中央有長官來電話關心！」張峻上午在花蓮縣議會受訪提到，國民黨內大老並沒有怕傅崐萁被罷免，反而希望趕快讓傅崐萁被罷免，他們形容傅崐萁為「病毒」、「腐肉」，若不及時切除，國民黨也會被拖下水，至於是「哪一些大老」，張峻表示不方便公開說，但大家的共識是，要避免國民黨邊緣化、泡沫化，就要出來罷免傅崐萁。

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花蓮縣議會無黨籍聯盟共13人，上週六聯盟總召楊華美開第一槍，積極參與罷傅連署行動。張峻表示，目前得知罷傅連署書數量遠遠不夠達到二階段門檻，為此他要站出來，而其他無黨籍議員們也陸續進行地下串連，預計近期內將集體宣示挺罷傅。

張峻強調，傅崐萁在花蓮長久以來的操作，就是操弄分裂，議會就是被這樣搞，縣議員監督縣府本來就是天經地義，竟然議會也可以分成兩派，有另一派甚至變成縣府橡皮圖章，造成花蓮縣長達二十幾年無法進步，他從出社會以來就是「兩夫妻輪流來輪流去」。

至於外界議論「議長大動作，是否為選花蓮縣長起手式」？張峻則強調，目前首要之務就是先罷免傅崐萁成功，個人未來要怎麼做現在不是重點，希望不要模糊焦點。

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