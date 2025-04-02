台灣搜救隊進緬甸受阻 徐佳青曝：軍政府警告「有掛台灣就要拒絕」

僑委會委員長徐佳青展示影片並說明緬甸僑校在這次地震中受損的情況，她指出，僑委會在緬甸的80間僑校當中，有60間在地震災區內，其中受損最嚴重的是在瓦城的僑校。（僑委會提供）

2025/04/02 13:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕緬甸3月28日發生嚴重震災，我國搜救隊待命多時，仍未被緬甸政府放行。僑委會委員長徐佳青透露，他們接獲來自緬方高層的明確訊息，指出軍政府有警告「有掛台灣的就要拒絕」，台灣面臨運輸及政治的雙重阻礙，在人道救援之前，有國家仍以政治優先，讓她感到非常挫折。

徐佳青透露，第一時間獲緬甸政府允許，進入緬甸救災的國家僅有俄羅斯、中國、新加坡、馬來西亞4國，後來美國派遣了一支搜救隊。

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徐佳青說明，緬甸發生軍事政變後，管制外匯，貨品進入緬甸一向需要政府批准，才可以啟動運輸作業，這次受到外力干擾，在政府批准的部分更加不容易，「政治因素更不用說」。

徐佳青表示，僑委會與台商在緬甸的援助系統，有將駐緬甸代表處代表周中興納入討論，但由於對外不能有台灣官方露出，即使是僑委會都不能露面，外交系統更是如此；徐佳青強調，他們統一指揮，無論是外交部或僑委會都是一體的。

徐佳青說明，在台灣官方無法進入緬甸救援的狀況下，僑委會與台商目前有「在地台商」、「世界台商」、「在地僑校系統」等三大救援管道能夠運作，「因為官方台灣不能出現，因此才要走民間路線」，長期在緬甸經營、慈善援助的台商不會被緬方拒絕。

王明祥進一步說明，台商會有約200個會員在協助，在緬僑校的系統在錢與物資方面都有辦法；緬甸台商總會會長楊友全說，緬甸人對台灣人很友善，

此外，徐佳青也展示影片並說明緬甸僑校在這次地震中受損的情況，她指出，僑委會在緬甸的80間僑校當中，有60間在地震災區內，其中受損最嚴重的是在瓦城的僑校，以瓦城的孔教學校為例，共有4個校區，其中受損最輕的東區校區將被當作物資集散發放地點，其餘3處校區暫時無法使用。

徐佳青號召民眾捐款至援助基金帳戶，援助基金將用於震災受損的僑校重建、援助家鄉受災的在台僑生，以及對緬甸災民進行物資援助。

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