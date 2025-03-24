50年傳統斷了！日媒《產經》台灣雙十特輯 因我國預算遭砍停刊

矢板明夫分享2020年《產經新聞》的「雙十節特輯」版面。（圖翻攝自矢板明夫臉書）

2025/03/24 00:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《產經新聞》前台北支局長、現任印太戰略智庫執行長矢板明夫，23日在社群平台表示，產經新聞過去每年台灣國慶日前，都會在報紙上刊出兩幅整版的「雙十節特輯」，在日本其他主流媒體不願與中國政府搞壞關係的那段日子，產經新聞的雙十節特輯不僅是日本民眾了解台灣的重要窗口，也乘載了許多在日台僑的鄉愁。可今年因為外交部預算被刪，不會再於《產經新聞》刊登雙十節特輯。

矢板明夫23日在臉書發文，「今天下午，從兩位來台灣出差的產經新聞前同事那裡，聽到了一個讓人感到十分遺憾的消息。每年台灣的國慶日前夕，都會在產經新聞上刊登的，宣傳台灣的廣告『雙十節特輯』，今年因為台灣的外交部宣傳預算被削減，而取消刊登了。」

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矢板明夫介紹道：「產經新聞的雙十節特輯在日本的新聞廣告史上擁有特殊的地位，可以說是日台友誼的見證。聽前輩記者說，是從1975年開始刊登的，時代背景是日本和台灣斷交以後，日台之間的飛機航線隨之停飛，給日台雙方的民間往來造成了巨大的不便。當時，產經新聞力主早日復航，在報紙上刊登了多篇支持台灣的報導。在各界的努力之下，終於在1975年8月復航了，台灣政府為了感謝產經新聞的貢獻，在產經新聞上刊登了兩個整版宣傳台灣國慶日的廣告。」

「在那以後形成慣例，每年10月，產經新聞都會出現兩個整版的雙十節特輯，宣傳台灣的政治、經濟、文化和日台友好。當時，日本的其他主要媒體都因為不願意刺激中國，而拒絕刊登來自台灣政府的廣告，所以產經新聞的雙十節特輯一枝獨秀，成為了對台灣感興趣的日本讀者全面了解台灣的窗口。在信息匱乏的時代，雙十節特輯也承載了很多在日台僑的鄉愁。我曾經聽說有一些老台僑，把每年的雙十節特輯珍藏下來、匯集成冊，想念家鄉的時候，就拿出來翻一翻。」

他接著說：「同時，雙十節特輯也發揮了幫助產經新聞培訓年輕知台派記者的作用。因為要填滿兩個版面，要寫很多稿子，跑國際新聞的年輕記者就會被派去採訪台灣的駐日代表、日本的親台派國會議員，以及台灣企業的創辦人。我年輕時，就曾經為了寫雙十節特輯，去採訪過羅福全大使和許世楷大使。產經新聞的記者當中，之所以親台派這麼多，我想其中的原因之一，就是很多人年輕時都寫過雙十節特輯。」

最後矢板明夫表示，「因為每年都會刊登台灣政府的廣告，產經新聞也一直承受著來自中國的壓力。產經新聞駐北京的記者，也經常因此被說成『台灣當局的爪牙、傳聲筒』，受到刁難和打壓。據說今年產經新聞也和往年一樣，把雙十節特輯列入年度的規劃，卻沒想到收到了東京代表處的通知，說因為預算被砍，今年的雙十節特輯沒有了。延續了50年的傳統，從此畫上了句號，很多產經新聞的記者也覺得十分失落。」

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