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    台中新光三越氣爆已42天關鍵事證曝！ 工具火花疑引爆殘留瓦斯

    台中新光三越氣爆案，火調報告最慢月底送中檢。 （資料照）

    台中新光三越氣爆案，火調報告最慢月底送中檢。 （資料照）

    2025/03/26 12:12

    〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越中港店2月13日發生嚴重氣爆，釀成5死38傷慘劇，至今已經過42天，台中地檢署、消防局等單位持續調查，並已進行現場勘驗超過12次，根據最新調查結果，事故發生原因與施工現場瓦斯管線殘留氣體未被排除有關，而施工時產生的工具火花可能是引爆點。

    新光三越中港店11樓、12樓當時正進行櫃位改裝施工，據悉，施工前雖然已關閉瓦斯主管線，但內部支管線殘留的瓦斯卻未完全排空，事發前一天，現場工人曾聞到瓦斯味，當日施工時亦察覺異味，但未引起警覺，仍繼續使用切割工具作業，導致火花引發氣爆。

    而事故發生後，消防局已多次進行勘驗採證，並在最近掌握新事證，送交5項證物至消防署鑑定，火災鑑定報告預計在本月底完成，屆時將送交檢方作為偵辦依據。

    該案案目前朝過失致死、過失傷害與公共危險等方向偵辦，檢方已傳訊包括施工工人、目擊者等共33人，施工工人11人已提供證詞，但至今無人被列為被告，據了解，曾有工人目擊施工人員切割瓦斯管線，事發約一小時前，也有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線開關位置，隨後現場出現瓦斯味，最終導致氣爆發生。

    台中市消防局強調，本案調查已進入最後階段，相關火調報告將於本月底送交台中地檢署；目前雖無人被列為被告，但檢警正針對施工單位的責任進一步釐清，事故原因是否涉及人為疏失，仍待最終報告出爐後才能定奪。

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