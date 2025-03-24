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    以色列空襲加薩醫院釀5死 包含哈瑪斯政治局委員

    以軍22日空襲行動中，汗尤尼斯的納瑟醫院被以軍空襲導致5人死亡，其中包括哈瑪斯政治局委員巴爾霍姆。（法新社）

    以軍22日空襲行動中，汗尤尼斯的納瑟醫院被以軍空襲導致5人死亡，其中包括哈瑪斯政治局委員巴爾霍姆。（法新社）

    2025/03/24 07:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列18日起重新對加薩走廊發動空襲和地面行動，22日空襲加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis），導致巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）政治局委員巴達威（Salah al-Bardaweel）及其妻子遭擊斃。而在以軍當天另一次行動中，汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）被以軍空襲，導致5人死亡，其中包括哈瑪斯政治局委員巴爾霍姆（Ismail Barhoum）。

    根據《路透》報導，加薩衛生部指出，以軍此次襲擊納瑟醫院的外科部門，造成5人死亡，其中包括哈瑪斯政治局委員巴爾霍姆，以及巴勒斯坦醫務人員。哈瑪斯消息人士指稱，哈瑪斯政治局有19名委員，自2023年10月爆發的以巴戰爭以來，其中11人已身亡，包括3月22日遇襲死亡的巴達威和巴爾霍姆。

    以色列軍方表示，此次空襲的目標是哈瑪斯的一名關鍵人物，空襲過程中使用精確彈藥，將現場的損害降到最低。以軍強調，哈瑪斯有系統地入侵醫院、學校和避難所，但哈瑪斯對此說法否認。

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