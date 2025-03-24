抗川普併吞！加拿大總理卡尼：4/28提前國會大選

加拿大新任總理卡尼23日宣布，將提前於4月28日舉行大選，誓言阻止美國總統川普「併吞」加拿大的企圖。（路透）

2025/03/24 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大新任總理卡尼23日宣布，4月28日將提前舉行大選，誓言阻止美國總統川普「併吞」加拿大的企圖。

卡尼曾擔任加國中央銀行總裁，由中間派的自由黨推舉接替杜魯道（Justin Trudeau）擔任總理，但他從未真正面對全國直接選舉。如今，這種情況即將改變，卡尼將原定於10月舉行的國會選舉，提前數個月舉行，並明確表示，川普的連番威脅將成為這場選戰的核心議題。

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卡尼在向全國發表的演說中表示，「我剛剛請求總督解散國會並召開大選，並獲得批准」。他所指的「總督」是英國國王查爾斯三世（King Charles III）在加拿大的代表西蒙（Mary Simon），加拿大至今仍是大英國協成員之一。

卡尼強調：「川普想要摧毀我們，讓加拿大成為美國的一部分。我們不會讓這種事發生。」

自由黨政府執政長達10年，已陷入嚴重的政治危機，但卡尼希望藉由激發加拿大人的愛國情懷，爭取新一屆國會的多數席次。川普不斷激怒加拿大，公開質疑其主權及邊界的正當性，並鼓吹加拿大應該成為美國的「第51個州」。

除了挑釁言論，川普還發動一場貿易戰，對加拿大進口商品徵收關稅，嚴重衝擊加國經濟。卡尼20日在加拿大西部城市艾德蒙頓（Edmonton）向支持者表示，「在這場危機中，政府需要一個強而有力的明確授權」。

加拿大大選通常以生活成本、移民等國內議題為核心，但這次選舉的最重要議題是：「誰能最好地應對川普？」這位美國總統對加拿大的公開敵意，顛覆了加拿大的政治版圖。

自2015年以來執政的杜魯道在今年1月宣布辭職時，聲望已跌至谷底，而保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）幾週前還被認為是大選熱門人選。然而，自卡尼接掌自由黨以來，民調支持率大幅上升，選情急遽拉近，如今許多分析家認為，這場因川普而變得舉足輕重的選戰，結果已難以預測。

加拿大溫尼伯大學（University of Winnipeg）政治學教授馬蒂厄（Felix Mathieu）向法新社表示，「許多人認為，這是一場攸關國家生存的選舉，前所未見」，「目前還無法預測結果，但這次選舉將備受矚目，估計投票率將會大增。」

45歲的博勵治是資深職業政治人物，25歲便首次當選議員，以強硬言辭著稱，有些人認為他帶有自由主義及民粹色彩。相對之下，60歲的卡尼則未曾參與選舉政治，他曾在高盛（Goldman Sachs）任職10多年，後來擔任加國央行總裁，還領導過英國央行英格蘭銀行（Bank of England）。

在這場選戰中，較小的在野黨可能會遭遇挫敗，因為加拿大選民可能會傾向於將選票集中投向自由黨或保守黨，以確保新政府在與川普對抗時，擁有更強的政治授權。

至於川普，他宣稱自己「不在乎」加拿大大選的結果，計畫在4月2日進一步強化對加拿大及其他主要貿易夥伴的關稅措施。川普說，「我不在乎誰會贏」，「但就在不久之前，在我介入並完全改變這場我根本不關心的選舉之前……保守黨還領先35個百分點呢。」

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