3月大雪不平靜！南投3起山難 單日尋獲4山友遺體

玉山主峰往北峰的叉路碎石坡，有男女山友墜落380公尺深谷遭雪埋身亡，救難人員在雪地中艱難前行，協助搬運遺體。（玉管處提供）

2025/03/23 23:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕3月大雪各地山難頻傳，玉山主峰往北峰的叉路碎石坡，22日有陸男、林女登山經過時，不慎墜落380公尺深谷遭雪埋，今由空勤直升機吊掛下山；另在合歡山西峰，以及尾上深堀縱走路線，也分別有陳姓、曾姓山友獨攀失聯，經連日搜索於今下午尋獲，但都不幸身亡，南投1天之內尋獲4具山友遺體，令人相當遺憾。

玉山男女山友為同事，陸男26歲、林女25歲，22日要攀登玉山主峰、東峰、北峰，惟山區近期下大雪，導致步道結冰濕滑，2人在主峰往北峰的碎石下坡處失足，現場遺留登山杖、保暖帽，以及跌落後的血跡，當時與2人上山、但行走不同路線的彭姓山友回程見狀，趕緊通報求援。

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經玉山排雲山莊人員與南投消防人員合作，搭配空勤直升機，今在步道下切380公尺處的樹叢發現2人，但都不幸身亡，2人相距僅5公尺，在將遺體抬至空曠處才順利吊掛下山。

另外在合歡山西峰，1名30歲陳姓山友20日從合歡溪步道入山，原訂登上合歡西峰後當晚下山回民宿，不料深夜未歸，民宿通報求援，搜救人員經連日搜索，今透過空拍機在攔砂壩附近山域發現陳男，惟接觸時已死亡，研判是山區近日下雪，步道濕滑加上山路陡峭才會失足，下午已將遺體帶下山相驗。

另起獨攀能高越嶺古道，挑戰尾上山、深堀山縱走的49歲曾姓山友，19日從屯原登山口入山，預計20日下山，21日因未歸失聯被通報救援，搜救人員連日透過山友的手機訊號縮小範圍，今在深堀山下方一處深溝尋獲，研判是山區下雪濕滑，下切時不慎跌落後失溫身亡，由於地處偏遠，將再申請直升機吊掛下山。

南投縣消防局提醒，雪季登山風險高，應謹慎規劃，並攜帶冰斧、冰爪、岩盔等「雪地三寶」，且要會熟悉操作，並做好風險評估，以維登山安全。

合歡山西峰有獨攀山友失聯，經連日搜索，在一處溪溝尋獲墜落身亡的山友。（南投縣消防局提供）

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