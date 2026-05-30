警員放水讓私車開進玉山登山口？雪羊提2點不合理：可能只是替死鬼

4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡。（圖擷自threads）

有網友踢爆，4輛私家車不知為何竟能直接開進塔塔加登山口拍照打卡，因為一般人應該只能徒步或花錢搭接駁車前往該處，對此保七總隊第六大隊稱是轄下員警放水，不過資深登山客兼山岳作家「雪羊」發文質疑有二個極不合理的地方，其一是通行證的申請不可能那麼隨便，其二是保護高層的痕跡太明顯，猜測該名被指放水的員警可能只是替死鬼。

有網友踢爆，需要抽籤入山的玉山國家公園竟有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，網友致電保安警察第七總隊第六小隊，對方卻回覆這4台車「有換證入園」。對此，玉管處說，保七六大確有核發臨時通行證程序上之疏失，將依國家公園法裁罰。保七總隊也證實，該案為一名警員一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將從嚴懲處。

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針對保七六大的說法，資深登山客「雪羊」在其粉專「雪羊視界」發文分析，他認為「保七認錯，但抓了替死鬼」，並指重點是「保七六大隊的誰，哪位高官有這麼大的官威可以濫發通行證，一定要揪出來才行」。

「雪羊」強調，「楠溪林道通行證的申請不可能那麼隨便」，並指除了身分已能確認的常態型工作人員有機會臨時申請外，初次申請的人都需要提前送件審核，不可能是當場申辦。而且也根本不會是登山口的值班員警辦理的，門口只負責查驗與放行。

「雪羊」分享，「至少我登玉山近二十次，認識這麼多做研究的大大，也沒聽過『當場就能辦』這種事。所以除非我誤會了這個制度，或者這位員警真的這麼扯，否則這位倒霉的劉姓警員極有可能只是個替死鬼。」

「雪羊」強調，「基層不是免洗餐具誒，保七真要這麼幹？棄卒保帥？希望有立委可以關心一下，這位可能只是看到通行證就放行，卻被當成替死鬼的基層員警處境。」

「雪羊」也質疑「保護高層的痕跡太明顯」，並指通行證的申請是需要「證件」與「公文」的，缺一不可。正常根本不可能出現「嘴巴講一講自己是友軍」就完全不查證便放行的情況。他也諷刺「這個我就十分確定了，只有抖音幹片才會這樣拍」。

「雪羊」指出，這個「友軍單位」是哪個單位，保七一定知道，但他們不敢講，鬼就藏在這邊。希望有保七內部正義之士匿名揭露給媒體，或有賴立委民代追追追，或靠最上級嚴查，我們才能知道到底是誰在耍大牌了。

「雪羊」也重申，這件事燒起來的核心原因，是被社會大眾討厭很久的特權陋習、破壞的是政府的「制度誠信」。大家爭的並不是「我也要開車進去」這種表面上的權益，而是「法律之下人人平等」的法治追求，期許台灣能遠離獨裁人治國家那種「有關係就沒關係」的病態環境。

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