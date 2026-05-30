為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    繁殖季有趣畫面！台灣特有種五色鳥育雛 麻雀窺探反遭驅離

    2026/05/30 06:58 記者陳文嬋／高雄報導
    台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

    台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

    鳥類繁殖季節到來，台灣特有種五色鳥近來忙著築巢育雛，高雄鳥友近日於衛武營都會公園，拍下五色鳥育雛、麻雀窺探，五色鳥發現追出、麻雀落荒飛離，2鳥互動逗趣十足，令人嘖嘖稱奇。

    五色鳥是台灣特有種，擁有綠、紅、黃、藍、黑等5種顏色羽毛聞名，有「森林中花和尚」封號，每年4到8月繁殖期，會發出「嘓、嘓、嘓」敲木魚聲響，以堅硬鳥喙在樹幹上鑿洞築巢，直徑5公分、深達30至40公分。

    高雄鳥友許茂松於衛武營都會公園，發現五色鳥忙著築巢育雛，麻雀發現飛來一探究竟，洞外振翅觀察巢穴，五色鳥發現麻雀窺探，一度追出宣示主權，只見麻雀神色匆忙，趕緊落荒飛離，2鳥一來一往互動，整個過程全都錄，神情逗趣十足。

    由於麻雀會在樹洞築巢，但是有時候也不自己築巢，會去搶占燕子巢穴，被人發現在燕子洞出沒；鳥友好奇麻雀此舉是當下好奇看一下？還是想搶占五色鳥巢穴？反遭五色鳥驅趕，引起鳥友討論。

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，有趣的機會快門，是難得見到的畫面，鳥友原本觀察五色鳥，意外發現麻雀亂入，想以鳩佔鵲巢姿態入住，反遭五色鳥驅趕，成為繁殖季有趣畫面。

    公園處表示，五色鳥屬於樹棲性鳥類，喜歡在闊葉林或次生林中上層活動，大多出沒郊山密林、校園與公園大樹間，成熟大樹與自然林木環境是築巢關鍵條件。

    台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

    台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播