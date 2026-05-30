繁殖季有趣畫面！台灣特有種五色鳥育雛 麻雀窺探反遭驅離

台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

鳥類繁殖季節到來，台灣特有種五色鳥近來忙著築巢育雛，高雄鳥友近日於衛武營都會公園，拍下五色鳥育雛、麻雀窺探，五色鳥發現追出、麻雀落荒飛離，2鳥互動逗趣十足，令人嘖嘖稱奇。

五色鳥是台灣特有種，擁有綠、紅、黃、藍、黑等5種顏色羽毛聞名，有「森林中花和尚」封號，每年4到8月繁殖期，會發出「嘓、嘓、嘓」敲木魚聲響，以堅硬鳥喙在樹幹上鑿洞築巢，直徑5公分、深達30至40公分。

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高雄鳥友許茂松於衛武營都會公園，發現五色鳥忙著築巢育雛，麻雀發現飛來一探究竟，洞外振翅觀察巢穴，五色鳥發現麻雀窺探，一度追出宣示主權，只見麻雀神色匆忙，趕緊落荒飛離，2鳥一來一往互動，整個過程全都錄，神情逗趣十足。

由於麻雀會在樹洞築巢，但是有時候也不自己築巢，會去搶占燕子巢穴，被人發現在燕子洞出沒；鳥友好奇麻雀此舉是當下好奇看一下？還是想搶占五色鳥巢穴？反遭五色鳥驅趕，引起鳥友討論。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，有趣的機會快門，是難得見到的畫面，鳥友原本觀察五色鳥，意外發現麻雀亂入，想以鳩佔鵲巢姿態入住，反遭五色鳥驅趕，成為繁殖季有趣畫面。

公園處表示，五色鳥屬於樹棲性鳥類，喜歡在闊葉林或次生林中上層活動，大多出沒郊山密林、校園與公園大樹間，成熟大樹與自然林木環境是築巢關鍵條件。

台灣特有種五色鳥育雛，麻雀窺探反遭驅離。（鳥友許茂松提供）

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