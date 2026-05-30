母子黃金鐵三角 攜手締造高山茶比賽九連霸紀錄

「高帝園茶業」林淑媛（左起）、邱詩富與邱宏仁母子三人組成黃金鐵三角。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義縣今年春季高優良茶競賽已有三項比賽結果出爐，梅山鄉瑞里「高帝園茶業」在青心烏龍茶組捷報連連，除拿下兩個首獎「特等獎」，合計7個「冠軍獎」更包辦了6個，而且這已經是連續幾年在這三項比賽幾乎攻無不克，高帝園茶業種茶高手邱詩富樂於分享其成功之道，強調面對極端氣候挑戰，除要善用有機肥，並要讓茶樹有休養空間，才能質量俱佳。

由梅山鄉公所主辦的台灣阿里山茶之道春季梅山高海拔精緻茶分級評鑑金牌大賞競賽，青心烏龍茶組特等獎與冠軍獎由高帝園茶業邱詩富包辦，並完成春、冬茶特等獎九連霸。

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接著嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦，參賽點數最多的嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽，高帝園茶業雖錯失蟬聯特等獎，但包辦3個冠軍獎，另有4支頭等獎與8支金質獎，仍是大贏家。

日前阿里山鄉農會主辦的阿里山春季高海拔優良茶競賽結果出爐，高帝園茶業繼去年冬茶比賽勇奪「特等獎」與兩個「冠軍獎」後，今年春茶再度蟬聯特等獎，3個冠軍獎也拿下兩個。

高帝園茶業是由林淑媛創辦，主要由次子邱詩富負責茶園的精細管理，林淑媛則與大兒子邱宏仁主司烘焙。母子三人齊心協力、各司其職，成為屢創賽事傳奇的黃金鐵三角。

邱詩富強調，高帝園茶業可以屢創佳績，絕無僥倖，因為在極端氣候考驗下，要維持產量與頂級品質很不容易，因而秉持著有捨才有得精神進行大改造，首先是大幅降低化學肥料使用量，除用合乎標章的國產有機肥，更使用價格昂貴的德國與日本進口有機肥，藉由豐富的菌種滋養土壤與茶樹，不僅讓產量逆勢成長約5成，茶葉品質也大幅優化。其次為了長遠的茶葉品質，甘願犧牲某些季節的採收期，讓茶樹有充分的時間休養生息，這才能產出最頂級的茶葉，在各項賽事拿到好成績。

「高帝園茶業」團隊做好每個環節，成為各項賽常勝軍。（記者蔡宗勳攝）

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